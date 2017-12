SABADO 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

NACIMIENTO EL 28 de diciembre llegó VICTORIA CONSTANZA SANTACHITA GHIONE! Celebramos la vida y el Amor Felicidad plena De: papi Daniel, mami Micaela, abuelos, bisabuela, tíos, primos y amigos" FRASE DEL DIA El diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda vida humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad. Juan Pablo II PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.30.12 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, el sábado 6 de enero y llega desde Santa Fe,con un gran show en vivo "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.6.1. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente), ventiladores y todo lo que sea para ayudar. Los niños estan esperando juguetes por favor démosle a los que menos tienen. Dios los bendecirá grandemente. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. AGRADECIMIENTO Al personal de I.O.M.A. Campana Por como nos atendieron durante el año 2017, porque llevan adelante sus tareas con compromiso y calidez, esmero y seriedad, que los adultos mayores necesitamos. Que en el 2018 nos encontremos nuevamente. Muchas Gracias!! Feliz Año 2018 para todos!! Mansilla-Pathenay SE PERDIO PERRITA Común, marrón chica mestiza. Es viejita. Se perdió en Falucho y Urquiza Bº Sarmiento. Cualquier dato llamar al tel. 426725 (línea) o en Falucho 1052 SALUTACIONES 2018 Por la presente saludo en especial a la Correctora del diario La Autentica Defensa Sra. Nelda Fischer para desearle muy buenos augurios de paz y prosperidad para este 2018, como también mis saludos por un felíz 2018 para mis amigas Noemí, Viviana y Roxana y también para la psicóloga social Roxana Brescasín y familia va este saludo. Dios bendiga a todos. Atentamente hermana en la fe judeo mesiánica Patricia Shuster. v.31.12. EXTRAVIO Se ha extraviado mi perra por la zona del Colegio Santo Tomas de Aquino. Cualquier información llamar al Tel. 425834. Se gratificará su devolución. v.3.1. BUSCA UN HOGAR Fue encontrado perro labrador macho con una delgadez bastante avanzada en Campana (zona Av. Larrabure cerca del puerto), tamaño medio, color blanco canela, edad: 5 años aproximadamente. El necesita una familia, es cariñoso, sociable y con costumbres de familia (se nota que estuvo perdido). Esta desparasitado con todas las vacunas al día y así será entregado para una adopción responsable. Llamar al cel: 03489-15-454332. v.7.1.2018.