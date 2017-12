Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 31 DE DICIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) BRINDIS Por Nélida E. Coltelli Brindo por la pequeña heroicidad de nuestras vidas de persistir, continuar, de resistir la muerte nuestra de cada día. Brindo por los que se animan a soñar dormidos o despiertos. Brindo por los que esperan año nuevo como si fuera, realmente, el Nuevo Año. Brindo por las prostitutas y los que limpian las letrinas de las estaciones, por los canillitas y los perros callejeros. Brindo por los derrotados y los débiles, por los descalzos y los malolientes. Por los que padecen de turnos rotativos, por los que trabajan catorce horas y por los que piden, vanamente, trabajar. Brindo por los que dan sin cálculo su afecto, por los que ríen a carcajadas y lloran a gritos. Por los que levantan paredes ajenas y no tienen un techo. Por los que creyeron y fueron estafados, por los que ya no creen, por los que siguen esperando. Por los que se atreven a decir: no. Por los que tienden la mano y la palabra. Por los que siembran en todos los terrenos. Por los que ejercen la esperanza. Por los rebeldes y los solitarios, por los fraternos y los que no claudican, por los despojados, por los buscadores de utopías. Por los que tienen "hambre y sed de justicia" y no han sido hartos. Por todas las anónimas criaturas que vivimos, persistimos, continuamos, resistimos. ----- FRASE DEL DIA Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Proverbio árabe EXTRAVIO Se ha extraviado mi perra por la zona del Colegio Santo Tomas de Aquino. Cualquier información llamar al Tel. 425834. Se gratificará su devolución. v.3.1 SALUTACIONES 2018 Por la presente saludo en especial a la Correctora del diario La Autentica Defensa Sra. Nelda Fischer para desearle muy buenos augurios de paz y prosperidad para este 2018, como también mis saludos por un felíz 2018 para mis amigas Noemí, Viviana y Roxana y también para la psicóloga social Roxana Brescasín y familia va este saludo. Dios bendiga a todos. Atentamente hermana en la fe judeo mesiánica Patricia Shuster. v.31.12. CARITAS SANTA FLORENTINA "Que Jesús, el Niño humilde de Belén, anide en nuestros corazones y nos inunde de Fe, Esperanza, y Caridad" Los voluntarios de Cáritas Santa Florentina, queremos agradecer a todos los que con sus donaciones hicieron posible nuestro trabajo. Especialmente a los organizadores del recital de música en Catedral; a la Unidad Académica Dante Alighieri Campana y Cardales por la donación de 107 bolsas completas de alimentos y golosinas. El total de las bolsas entregadas fue de 250. ¡Que el Señor los Bendiga! ¡Feliz año 2018! CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, el sábado 6 de enero y llega desde Santa Fe,con un gran show en vivo "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.6.1. BUSCA UN HOGAR Fue encontrado perro labrador macho con una delgadez bastante avanzada en Campana (zona Av. Larrabure cerca del puerto), tamaño medio, color blanco canela, edad: 5 años aproximadamente. El necesita una familia, es cariñoso, sociable y con costumbres de familia (se nota que estuvo perdido). Esta desparasitado con todas las vacunas al día y así será entregado para una adopción responsable. Llamar al cel: 03489-15-454332. v.7.1.2018. ------ Nelda Fischer -31-12-17- ------ Les desea un muy feliz 2018!! ------ AGRADECIMIENTO La Directora de la Biblioteca Nacional de Maestros Lic, Graciela Perrone, equipo de la BNM y Sonia Amalia Oborski desean al Diario La Auténtica Defensa un ¡Muy Feliz 2018! con salud, crecimiento y bienestar junto a sus familiares. ------ Pág. siguiente (2/3)