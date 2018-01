JUEVES 4 DE ENERO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Se están necesitando de manera urgente dadores de sangre del tipo 0 negativo para el paciente Gastón Fernández internado en la Clínica Delta, Campana. Por favor, a todos aquellos que puedan donar comunicarse al 3489 569314 con Mayra. CARITAS SANTA FLORENTINA "Que Jesús, el Niño humilde de Belén, anide en nuestros corazones y nos inunde de Fe, Esperanza, y Caridad" Los voluntarios de Cáritas Santa Florentina, queremos agradecer a todos los que con sus donaciones hicieron posible nuestro trabajo. Especialmente a los organizadores del recital de música en Catedral; a la Unidad Académica Dante Alighieri Campana y Cardales por la donación de 107 bolsas completas de alimentos y golosinas. El total de las bolsas entregadas fue de 250. ¡Que el Señor los Bendiga! ¡Feliz año 2018! CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, el sábado 6 de enero y llega desde Santa Fe,con un gran show en vivo "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.6.1. BUSCA UN HOGAR Fue encontrado perro labrador macho con una delgadez bastante avanzada en Campana (zona Av. Larrabure cerca del puerto), tamaño medio, color blanco canela, edad: 5 años aproximadamente. El necesita una familia, es cariñoso, sociable y con costumbres de familia (se nota que estuvo perdido). Esta desparasitado con todas las vacunas al día y así será entregado para una adopción responsable. Llamar al cel: 03489-15-454332. v.7.1.2018. SE BUSCA` Se perdio el 31 de diciembre por la zona del barrio Banco Provincia. Si alguien lo vio por favor comunicarse al 3489-15-537983 o 3489-15-362753. v.7.1. CORAZONES ABIERTOS Informa por este medio a la comunidad de Cawmpana que fue efectuada la Asamblea el 27/12/2017 conformando una nueva comisión directiva: Presidente: Iraeta Jose María Vice-presidente: Lamonica Daniela Secretaria: Cannavó Nancy Tesorero: Huch Ricardo Pro-Tesorero: Papalardo José Vocal Titular 1: Kitel Blanca Vocal Titular 2: Sciangula Alicia. Vocal Supl 1: Quaglia Ernesto Vocal Supl 2: Andere José Maqría Revisor de Cuentas Tit 1: Deplacido Mario Revisor de Cuentas Tit 2: Ramirez Marta Revisor de Cuentas Tit 3: Russi Liliana Revisor de Cuentas Supl. 1: Ramos Adriana Revisor der Cuentas Supl. 2: Bencich Elias. Invitamos a socios y a la comunidad en gral a acercarse e informarse de los nuevos proyectos para el año 2018. Comisión Directiva v.7.1. EXTRAVIO Se ha extraviado mi perra por la zona del Colegio Santo Tomas de Aquino. Cualquier información llamar al Tel. 425834. Se gratificará su devolución. v.4.1 PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.31.1 FRASE DEL DIA "Un ser no está completo hasta que no se educa". Horace Mann (1796-1859) Educador estadounidense. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente), ventiladores y todo lo que sea para ayudar. Los niños estan esperando juguetes por favor démosle a los que menos tienen. Dios los bendecirá grandemente. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.10.1. TROPICAL BARRIENTOS Este domingo seguimos de fiesta en Club San Lorenzo actúa la " SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS con la voz de Miguel Angel. Gran Baile Familiar a partir de las 21.30 hs. Imperdible!!! v.7.1.