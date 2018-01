DOMINGO 7 DE ENERO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante SEGOVIA ANALIA PATRICIA con intervención de la UFI y Juicio N167 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen dirijo a ud la presente a bien de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de CHOZZA DANISS de nacionalidad argentina de 17 años de edad, estado civil soltera, domicilio en calle French Nº 2297 Barrio Las Acacias de Campana DNI 42344660 no sabiendo la vestimenta que poseía a la hora de retirarse del domicilio. La causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento. Que el día 5/1/18 y siendo las 07.20 hs se retiró de su hogar sito en calle French Nº 2297 de Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo. Llamar al 422025. Comisaria de Campana. v.9.1. LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Se están necesitando de manera urgente dadores de sangre del tipo 0 negativo para el paciente Gastón Fernández internado en la Clínica Delta, Campana. Por favor, a todos aquellos que puedan donar comunicarse al 3489 569314 con Mayra. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente), ventiladores y todo lo que sea para ayudar. Los niños estan esperando juguetes por favor démosle a los que menos tienen. Dios los bendecirá grandemente. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. FRASE DEL DIA El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristoteles. GUILLE 7.1.2018 Hoy llegaron tus tan deseaqdos 15. Te deseamos toda la felicidad del mundo. Que seas siempre felíz. Te amamos. Tus abuelos Risa y Vicente, tus tíos y primos. TROPICAL BARRIENTOS Este domingo seguimos de fiesta en Club San Lorenzo actúa la " SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS con la voz de Miguel Angel. Gran Baile Familiar a partir de las 21.30 hs. Imperdible!!! v.7.1. EXTRAVIO Se extravio Max en la zona de Castelli y Sarmiento. Raza Shitsu. Es de tamaño mediano, color grisáceo. Se agradecerá su devolución o datos de su ubicación. Tel. 3489-15-552898. v.10.1. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.31.1 ----- Pág. siguiente (2/3)