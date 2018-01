Cumpleaños

MARTES 9 DE ENERO DE 2018

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 13 de enero y llegan con un gran show en vivo "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidanbles y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atewnción entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 hs). Te lo vas a perder!! v.13.1. AGRADECIMIENTO Vecinos del Barrio Lomas del Río Luján agradecen al Señor Intendente Sebastián Abella su intervención para que ABSA solucionará el problema que veníamos padeciendo. Muy buen 2018! Soc. de Fomento Lomas Rio Lujan. SAN EXPEDITO Gracias San Expedito por ahora: Marcelo v.11.1. EXTRAVIO Se extravio Max en la zona de Castelli y Sarmiento. Raza Shitsu. Es de tamaño mediano, color grisáceo. Se agradecerá su devolución o datos de su ubicación. Tel. 3489-15-552898. v.10.1. FRASE DEL DIA El mal existe, pero no sin el bien, como la sombra existe, pero no sin la luz. Alfred de Musset (1810-1857) Poeta francés. LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Se están necesitando de manera urgente dadores de sangre del tipo 0 negativo para el paciente Gastón Fernández internado en la Clínica Delta, Campana. Por favor, a todos aquellos que puedan donar comunicarse al 3489 569314 con Mayra. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.10.1. Pág. siguiente (2/3)