MIERCOLES 10 DE ENERO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.31.1 CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 13 de enero y llegan con un gran show en vivo "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidanbles y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atewnción entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 hs). Te lo vas a perder!! v.13.1. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.10.1. FRASE DEL DIA El esclavo que obedece escoge obedecer. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. EXTRAVIO Se extravio Max en la zona de Castelli y Sarmiento. Raza Shitsu. Es de tamaño mediano, color grisáceo. Se agradecerá su devolución o datos de su ubicación. Tel. 3489-15-552898. v.10.1. ----- Pág. siguiente (2/3)