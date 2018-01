MARTES 16 DE ENERO DE 2018

Cumpleaños

CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 20 de Enero y llega desde Santa Fe, con un gran show en vivo; el romántico más caliente*** Uriel Lozano***. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entrada general con descuento, hasta las 00Horas. (Solo para mayores de 18 años).Te lo vas a perder!! FELIZ CUMPLEAÑOS Hoy cumple 91 años "Dorita Gallardo". Una mujer admirable, que une con coraje y actitud cada momento de su vida. Ella es mi madrina, me da consejos y enseña que hay que perseguir los sueños. Hace un mes cumplió el suyo cantando "Garganta con arena" con su ídolo Cacho Castaña. Que Dios te bendiga. Feliz cumple Tía!!! Tu ahijada Sonia. v.16.1 FRASE DEL DIA "No basta con saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" -- Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. EXTRAVIO Se ha extraviado D.N.I. a nombre de CHRISTIAN LEONARDO TAPIA PI. Quien lo encuentre acercarlo a nuestra redacción (Av. Rocca 161) o comunicarse al Tel. 03489-15-526716. Se gratificará BUSCA UN HOGAR Fue encontrado perro labrador macho con una delgadez bastante avanzada en Campana (zona Av. Larrabure cerca del puerto), tamaño medio, color blanco canela, edad: 5 años aproximadamente. El necesita una familia, es cariñoso, sociable y con costumbres de familia (se nota que estuvo perdido). Esta desparasitado con todas las vacunas al día y así será entregado para una adopción responsable. Llamar al cel: 03489-15-454332. v.26.1.