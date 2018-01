Cumpleaños

MIERCOLES 17 DE ENERO DE 2018

AGRADECIMIENTO La Familia Porcu, agradece infinitamente a todo el personal del Sanatorio Augusto Timoteo Vandor (U.O.M.); Directivos, empleados administrativos, Médicos, personal de limpieza, mucamas, y muy especialmente a las enfermeras Ester, Daniela, Fernanda y Carina, del Sector "B" de internación, por su dedicación abnegada, en la atención de uno de sus afiliados mas antiguos, Aurelio Porcu. Adrian Porcu - DNI 12.442.248 EXTRAVIO Se ha extraviado D.N.I. a nombre de CHRISTIAN LEONARDO TAPIA PI. Quien lo encuentre acercarlo a nuestra redacción (Av. Rocca 161) o comunicarse al Tel. 03489-15-526716. Se gratificará FRASE DEL DIA "Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruído, un corazón que llora." -- Proverbio hindú. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradezco a todos los que colaboraron para el día de Reyes, con sus juguetitos. Si queres seguir ayudando podes llamar al 03489 15698151 o acercarte a Giobellini 904, entre La Pampa y Rio Negro - Barrio Lubo - Campana Actualmente necesitamos una cocina con urgencia Muchas gracias Elsa de Correa CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 20 de Enero y llega desde Santa Fe, con un gran show en vivo; el romántico más caliente*** Uriel Lozano***. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entrada general con descuento, hasta las 00Horas. (Solo para mayores de 18 años).Te lo vas a perder!! TROPICAL BARRIENTOS Viernes: Fiestas - Sábado 20 actua en Canosos Bailable (San Martín 1232 al lado del Banco Nación - Baradero). Domingo 21 Club San Lorenzo (Campana) Fiesta de la Cumbia Santafesina con Panchito López (referente de la cumbia) y "Supersuper Tropical Barrientos" - Panchito López cantará una cumbia con Tropical Barrientos ¡¡Imperdible!! v.21.1. BUSCA UN HOGAR Fue encontrado perro labrador macho con una delgadez bastante avanzada en Campana (zona Av. Larrabure cerca del puerto), tamaño medio, color blanco canela, edad: 5 años aproximadamente. El necesita una familia, es cariñoso, sociable y con costumbres de familia (se nota que estuvo perdido). Esta desparasitado con todas las vacunas al día y así será entregado para una adopción responsable. Llamar al cel: 03489-15-454332. v.26.1.