Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 19 DE ENERO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) BUSCA UN HOGAR Fue encontrado perro labrador macho con una delgadez bastante avanzada en Campana (zona Av. Larrabure cerca del puerto), tamaño medio, color blanco canela, edad: 5 años aproximadamente. El necesita una familia, es cariñoso, sociable y con costumbres de familia (se nota que estuvo perdido). Esta desparasitado con todas las vacunas al día y así será entregado para una adopción responsable. Llamar al cel: 03489-15-454332. v.26.1. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradezco a todos los que colaboraron para el día de Reyes, con sus juguetitos. Si queres seguir ayudando podes llamar al 03489 15698151 o acercarte a Giobellini 904, entre La Pampa y Rio Negro - Barrio Lubo - Campana Actualmente necesitamos una cocina con urgencia Muchas gracias Elsa de Correa FRASE DEL DIA "Algunos nacen grandes; otros hacen grandes cosas, y otros se ven aplastados por ellas" Willian Shakespeare TROPICAL BARRIENTOS Viernes: Fiestas - Sábado 20 actua en Canosos Bailable (San Martín 1232 al lado del Banco Nación - Baradero). Domingo 21 Club San Lorenzo (Campana) Fiesta de la Cumbia Santafesina con Panchito López (referente de la cumbia) y "Supersuper Tropical Barrientos" - Panchito López cantará una cumbia con Tropical Barrientos ¡¡Imperdible!! v.21.1. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 20 de Enero y llega desde Santa Fe, con un gran show en vivo; el romántico más caliente*** Uriel Lozano***. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entrada general con descuento, hasta las 00Horas. (Solo para mayores de 18 años).Te lo vas a perder!! ----- Pág. siguiente (2/3)