DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018

FELIZ CUMPLEAÑOS FABIAN ANDRÉS FERNANDEZ En este día tan especial, tu cumple; te deseamos que lo disfrutes junto a los que te aprecian y te aman. Damos gracias a Dios porque el te cobija en todos los momentos. Dice la palabra del Señor: "No te apartes de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos; porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán". PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.31.1 SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradezco a todos los que colaboraron para el día de Reyes, con sus juguetitos. Si queres seguir ayudando podes llamar al 03489 15698151 o acercarte a Giobellini 904, entre La Pampa y Rio Negro - Barrio Lubo - Campana Actualmente necesitamos una cocina con urgencia Muchas gracias Elsa de Correa