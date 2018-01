MARTES 23 DE ENERO DE 2018

Cumpleaños

GRAN ACTUACION ¡¡Felicitaciones Carlitos Sánchez!! El pasado sábado 20 de enero, se realizó una competencia en Zárate de alto rendimiento, donde se dio convocatoria a corredores de todas las ciudades, con una gran actuación del hombre de Campana conocido como Carlitos Sánchez "El Cartero", donde dejó bien representada a nuestra ciudad. Muchas felicidades de parte de su gente AGRADECIMIENTO Gracias a todos mis compañeros de trabajo. A mi familia especialmente a mi hermana Rosana, a mi tío Chiche, mi prima Natalia. A mi amiga Marcela N. Gómez. A mi ex compañera Mirta Iglesias muy especialmente. A Fernanda Acosta de Álvarez. A las compañeras de habitación Sofi y Perla por el compañerismo y buen humor. A la Iglesia Kairos. A Liliana Tapié. A todos mis contactos de Facebook. A mi farmacéutica Laura Fornes. A mi gran vecina Irma Gomez. Dios bendiga a todos y cada uno!!!! Nelda Fischer AGRADECIMIENTO Quiero agradecer al Hospital San José a todo el personal. Guardia. Médicos de guardia. Enfermeras. Mucamas. Seguridad. Internación. Psiquiátras. Psicólogas. Gracias!!! Nelda Fischer. 23.1.2018 FRASE DEL DIA "Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces no es un acto sino un hábito" -- Aristóteles CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 27 de enero y llega con un gran show en vivo, *** Daniel Agostini*** .Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entrada general con descuento hasta las 00 horas. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! V.27.1. ANSES INFORMA Los beneficiarios que cobran en esta cuarta semana de Enero del 2018 A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los grupos de pago para este MARTES 23 DE ENERO: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $8234 y sus documentos terminan en 9. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos.