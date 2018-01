Cumpleaños

JUEVES 25 DE ENERO DE 2018

CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 27 de enero y llega con un gran show en vivo, *** Daniel Agostini*** .Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entrada general con descuento hasta las 00 horas. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! V.27.1. FRASE DEL DIA "El saber no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente debemos hacer" -- Bruce Lee (1940-1973) Artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense de origen chino. TROPICAL BARRIENTOS Este viernes y sábado La "Super Super" actua en Fiestas. Además el sábado actúa en centro 2 de Abril (Tigre) 22 horas. Y este domingo a partir de las 22 horas Tropical Barrientos actúa en un gran baile familiar en Club San Lorenzo (Campana). v.25.1 ------ CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA 25 DE MAYO 929 - 2804 - CAMPANA PERSONERÍA GREMIAL 473/2010 CONVOCATORIA La Comisión Directiva del CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de Febrero de 2018 a las 14 horas, en la sede de la entidad sindical ubicada en 25 de Mayo 929, de la ciudad de Campana, conforme a lo previsto en el Art.36 Inc. A del Estatuto,para tratar el siguiente orden del día: 1-Designar un asociado para que presida la Asamblea. 2-Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y recursos correspondientes al periodo de 01 de Noviembre de 2016 al 31 de Octubre de 2017 e informe del Órgano de Fiscalización. 3-Designar dos socios presentes para que suscriban el Acta de Asamblea. Se pone en conocimiento de los afiliados que la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos del periodo 01/11/2016 al 31/10/2017 se encuentra a disposición en la sede sindical. Patricia Sosa Secretaria de Finanzas Luís Juárez Secretario General