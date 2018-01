Cumpleaños

VIERNES 26 DE ENERO DE 2018

EXTRAVIO Se extravio cédula verde a nombre de Scoccia. Llamar a partir de las 16 horas. Tel. 441187. Se agradece su devolución. v.26.1 FRASE DEL DIA "Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir" -- Antony de Mello (1931 -1987). Sacerdote jesuita y psicoterapeuta. HEIN AGOSTINA ARIADNA El día 24.4.08 llegó para alegría de toda la familia y amifos nuestra hermosa bebé Agostina, con un peso de 3.650 kg. y sus 52 cm. Llegó para llenar de dicha nuestro hogar, te queremos muchísimo, tus papis, Enrique e Ivana. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.31.1 AGRADECIMIENTO Cuando bebas agua recuerda la fuente... Es por eso que quiero expresar mi gran agradecimiento a las chicas de la Defensoría Federal Campana, Daniela Viola y Agustina Domínguez, quienes intervinieron en todo el proceso ante un amparo de salud, al que tuve que recurrir para practicarle una cirugía que necesitaba con urgencia mi hija, y la obra social no daba respuesta.- Quiero destacar de ellas su gran compromiso, perseverancia y profesionalismo, lo que logró una respuesta pronta y efectiva, tal como necesitábamos. "De nada, es mi trabajo...", me dijo Daniela.. Pero que lo hagan con vocación y amor es para valorar y reconocer.. También, y no menos importante para mí, a la secretaria Civil 1 del Juzgado Federal de Campana, al Sr. Juez Adrián González Charvay, quien en dos oportunidades fallo a nuestro favor haciendo cumplir el derecho a salud de mi hija, MI TOTAL y ETERNO AGRADECIMIENTO. MARIA FERNANDA VILLANOVA. DNI 25.691.932. EXPTE. FSM112111/2017 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO - CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 27 de enero y llega con un gran show en vivo, *** Daniel Agostini*** .Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entrada general con descuento hasta las 00 horas. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.27.1