DOMINGO 28 DE ENERO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 2DA GENERACIÓN. Escuela de Natación para alumnos desde los 3 años, niños, adolescentes y adultos. Aqua Gym. En turnos mañana, tarde y noche. Inscripción: Lunes y Viernes de 17 a 20 horas. Martes y Jueves de 17 a 19 horas. En Iriart 866. Tel. 15-527390 (Pileta climatizada todo el año). Los esperamos!!! v.14.2 PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.31.1 AGRADECIMIENTO HOSPITAL SAN JOSÉ Por este medio quiero agradecer a todo el personal del Hospital: Médicos Marina Mellia, Domenech, Papini, enfermeros, mucama, personal de mesa de entrada. A Bomberos Voluntarios Campana. A todos mis vecinos o tanta gente que se interesó por mi salud. A los que me mandaron flores por mi pronta recuperación. A los padres espirituales Federico Lavarra y Giovanni Guarino. Muchas gracias para todos. Ricas bendiciones. Con todo mi amor. Juana M. Cossa FRASE DEL DIA "Afronta tu camino con coraje, no tengas miedo de las críticas de los demás. Y, sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias críticas" Paulo Coelho (1947-1980) Novelista, dramaturgo y letrista brasileño. ----- Pág. siguiente (2/3)