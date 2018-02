Cumpleaños

MIERCOLES 31 DE ENERO DE 2018

2DA GENERACIÓN. Escuela de Natación para alumnos desde los 3 años, niños, adolescentes y adultos. Aqua Gym. En turnos mañana, tarde y noche. Inscripción: Lunes y Viernes de 17 a 20 horas. Martes y Jueves de 17 a 19 horas. En Iriart 866. Tel. 15-527390 (Pileta climatizada todo el año). Los esperamos!!! v.14.2 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO CAMPANA Gran Baile 20º Aniversario, este sábado 3 de Febrero, con cinco shows en vivo, "Los Lirios de Santa Fe","La Revancha", "Los musiqueros de Santa Fe", "Muevelo", "Cumbia de Lokos". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entradas anticipadas en Radio Éxito 94.5 Campana y en Zárate FM93.9,Sarmiento 365 de Lunes a Viernes de 8 a 13 horas. Con el número de la entrada anticipada sorteamos 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.3.2 FRASE DEL DIA "Es preciso saber lo que se quiere, cuando se sabe, hay tener el valor que decirlo, cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo" --Marcel Mart REGALO GATITOS De 5 meses. Contactarse a los teléfonos 03489-468561 / 03489-15-499557. v.4.2 PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.31.1