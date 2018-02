SABADO 3 DE FEBRERO DE 2018

Cumpleaños

CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El sábado 10 de Febrero se realizará una Feria Americana en el horario de 9 a 11 horas (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial (Pueyrredón 989). Tel. 423574 . Muchas gracias. v.10.2 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO CAMPANA Gran Baile 20º Aniversario, este sábado 3 de Febrero, con cinco shows en vivo, "Los Lirios de Santa Fe","La Revancha", "Los musiqueros de Santa Fe", "Muevelo", "Cumbia de Lokos". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 horas. ATENCIÓN!!! Entradas anticipadas en Radio Éxito 94.5 Campana y en Zárate FM93.9,Sarmiento 365 de Lunes a Viernes de 8 a 13 horas. Con el número de la entrada anticipada sorteamos 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.3.2 FRASE DEL DIA "Lo más seguro es no hacer nada contra la propia conciencia. Con ese secreto, se puede disfrutar de la vida y no tener miedo de la muerte" -- Voltaire (1694-1778) Escritor, historiador, filósofo y abogado francés. 2DA GENERACIÓN. Escuela de Natación para alumnos desde los 3 años, niños, adolescentes y adultos. Aqua Gym. En turnos mañana, tarde y noche. Inscripción: Lunes y Viernes de 17 a 20 horas. Martes y Jueves de 17 a 19 horas. En Iriart 866. Tel. 15-527390 (Pileta climatizada todo el año). Los esperamos!!! v.14.2 REGALO GATITOS De 5 meses. Contactarse a los teléfonos 03489-468561 / 03489-15-499557. v.4.2