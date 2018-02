Cumpleaños

DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 2018

"PARA MI GRAN AMIGO" Mañana 5 de febrero cumple sus primeros 50 años, CARLOS GONZÁLEZ, más conocido como el "Paraguayo". Quisiera decirte muchas cosas querido amigo, pero sin tener la oportunidad mañana de darte un gran abrazo y disfrutar ese día especial. Fredy Bianchi AGRADECIMIENTO El equipo femenino del Club Puerto Nuevo agradece a los sponsors que siguen haciendo que continuemos en la segunda etapa del torneo. Celu Manía ferretería Campana Ferretería Brizuela ferretería Candela Gomeria JND Despensa Zenón y yo . JCO . Lavadero GSM. Carnicería Marcelo y Carnicería La granja. Como también a otras personas que colaboran con nosotras desinteresadamente REGALO GATITOS De 5 meses. Contactarse a los teléfonos 03489-468561 / 03489-15-499557. v.4.2 PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.9.2 2DA GENERACIÓN. Escuela de Natación para alumnos desde los 3 años, niños, adolescentes y adultos. Aqua Gym. En turnos mañana, tarde y noche. Inscripción: Lunes y Viernes de 17 a 20 horas. Martes y Jueves de 17 a 19 horas. En Iriart 866. Tel. 15-527390 (Pileta climatizada todo el año). Los esperamos!!! v.14.2 FRASE DEL DIA "Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos" -Confucio 551 AC-478 AC. Filósofo chino. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El sábado 10 de Febrero se realizará una Feria Americana en el horario de 9 a 11 horas (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial (Pueyrredón 989). Tel. 423574 . Muchas gracias. v.10.2