MIERCOLES 7 DE FEBRERO DE 2018

NOTICIAS DE TANGO "PARA EL TANGO" Sociedad civil sin fines de lucro.Te comenta que está programando una Milonga en el Centro de la Tercera Edad Corazones Abiertos Becerra 718 para el día sábado 17 de febrero a las 21.30 hs con el auspicio de la Secretaría de Cultura Educación y Turismo de la Municipalidad de Campana. Siempre con la colaboración de: "La Milonga Urbana" y de "Yuyo Verde". En esta oportunidad, este encuentro tanguero (y de algunos otros ritmos) estará a cargo de Fernando San JOsé de la ciudad de Luján. Ya es conocida en la zona la musicalización que realiza esta persona por eso sabemos que esta miloga se constituirá en un éxito como la que se realizó a fin de año para festejar el Día Nacional del Tango. El servicio de cantina estará a cargo de la C.D. de Corazones Abiertos y será exitosa en calidad y precios como en la anterior. Los esperamos.... v.11.2. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.9.2 2DA GENERACIÓN. Escuela de Natación para alumnos desde los 3 años, niños, adolescentes y adultos. Aqua Gym. En turnos mañana, tarde y noche. Inscripción: Lunes y Viernes de 17 a 20 horas. Martes y Jueves de 17 a 19 horas. En Iriart 866. Tel. 15-527390 (Pileta climatizada todo el año). Los esperamos!!! v.14.2 SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradece la colaboración de quien pueda donar un andador para adulto y una cocina. Llamar al3489-15-698151 o llevar a Giobellini 904 Barrio Lubo. v.11.2. FRASE DEL DIA Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Demetrio de Falero (350 AC-280 AC) Orador, filósofo y gobernante ateniense. EXTRAVIO GRATIFICARE Se extravió documentación y carnet de IOMA a nombre de Nahuel Elías Pereyra. Gratificaré su devolución. Tel. 430306. v.7.2. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El sábado 10 de Febrero se realizará una Feria Americana en el horario de 9 a 11 horas (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial (Pueyrredón 989). Tel. 423574 . Muchas gracias. v.10.2