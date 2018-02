Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El sábado 10 de Febrero se realizará una Feria Americana en el horario de 9 a 11 horas (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial (Pueyrredón 989). Tel. 423574 . Muchas gracias. v.10.2 AGRADECIMIENTO Queremos dar gracias a los dueños del Salón LEPART EVENTOS a su sonidista y todo el personal en general por hacer del cumpleaños de nuestra hija una noche mágica que superó todas nuestras expectativas. Más que un cumpleaños fue una noche inolvidable que permanecerá en nuestros corazones por siempre y en especial en el de Mariángeles. Flía- Urquiza-Nieto AGRADECIMIENTO Agradecemos a TODO el personal de APSOT por la excelente atención hacia mi hermana Pamela Pytlik. Siempre en todo momento estuvieron con nosotras. Gracias!"! Rosita y Cristiana Pytlik. FRASE DEL DIA No me etiquetes, léeme. Soy un escritor, no un género. Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor mexicano. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradece la colaboración de quien pueda donar un andador para adulto y una cocina. Llamar al3489-15-698151 o llevar a Giobellini 904 Barrio Lubo. v.11.2. 2DA GENERACIÓN. Escuela de Natación para alumnos desde los 3 años, niños, adolescentes y adultos. Aqua Gym. En turnos mañana, tarde y noche. Inscripción: Lunes y Viernes de 17 a 20 horas. Martes y Jueves de 17 a 19 horas. En Iriart 866. Tel. 15-527390 (Pileta climatizada todo el año). Los esperamos!!! v.14.2 HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de CARMARAN MILTON JULIAN en la zona de las calles Santiago del Estero y Buenos Aires Campana. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias! v.11.2. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de GABRIELA C.LOPEZ y SANTINO VALENTINI. Por favor si lo ha encontrado acercarlo a la redacción de este diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. Se agradecerá. v.11.2. EXTRAVIO GRATIFICARE Se extravió documentación y carnet de IOMA a nombre de Nahuel Elías Pereyra. Gratificaré su devolución. Tel. 430306. v.9.2. GRUPO ESPERANZA NUEVA COMISION PERIODO 2018-2020 INCLUSIVE Presidente: Marquesate Norma. Vicepresidente; Lassallette María Inés. Secretario: Rodriguez Carla. Pro-secfretario: Bettinotti Adriana. Tesorero: Balossino Milagros. Pro-Tesorero: Bocca Elda María. Vocal Titular: Palavecino Evaristo. Vocal Titular: Africani José. Vocal Suplente: Romero Rodolfo. Vocal Suplente: De Cía Mauro. Revisor de Cuentas Titular: Diaz Estela. Revisor de Cuentas Titular: Nadal Isabel. Revisor de Cuentas Titular: García María Azucena. Revisor de Cuentas Suplente: Schiavo Virginia. v.11.2. ----- Pág. siguiente (2/3)