SABADO 10 DE FEBRERO DE 2018

Pág. siguiente (2/3) ----- SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradece la colaboración de quien pueda donar un andador para adulto y una cocina. Llamar al3489-15-698151 o llevar a Giobellini 904 Barrio Lubo. v.11.2. FRASE DEL DIA Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Sam Keen (1931-?) Escritor, profesor y filósofo americano. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 24 - 18,00 Hs Este sabado 24 de febrero a las 18,00 hs en punto comienza la primera loteria del año que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. V.18.2. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. Viva la vida y el sabor Ingenieros Argentinos No olvidamos su labor Ofrendàndonos sus vinos Tinto cuando màs tinto mejor Incluyendo algunos blancos No distinguimos color Tomando somos muy neòfitos O conocen algo mejor. Al mundo entero brindamos Recorriendo su esplendor Gestos del pueblo argentino En nuestras cepasel amor Nunca olviden los humanos Tamaña empresa señor Incluso con algùn rosado Navegando en su interior Incluso con algùn rosado Navegando en su interior Olvidando `para siempre en sus cuerpos el dolor. Hugo Del Teso GRUPO ESPERANZA NUEVA COMISION PERIODO 2018-2020 INCLUSIVE Presidente: Marquesate Norma. Vicepresidente; Lassallette María Inés. Secretario: Rodriguez Carla. Pro-secfretario: Bettinotti Adriana. Tesorero: Balossino Milagros. Pro-Tesorero: Bocca Elda María. Vocal Titular: Palavecino Evaristo. Vocal Titular: Africani José. Vocal Suplente: Romero Rodolfo. Vocal Suplente: De Cía Mauro. Revisor de Cuentas Titular: Diaz Estela. Revisor de Cuentas Titular: Nadal Isabel. Revisor de Cuentas Titular: García María Azucena. Revisor de Cuentas Suplente: Schiavo Virginia. v.11.2. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El sábado 10 de Febrero se realizará una Feria Americana en el horario de 9 a 11 horas (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial (Pueyrredón 989). Tel. 423574 . Muchas gracias. v.10.2 AGRADECIMIENTO Agradecemos a TODO el personal de APSOT por la excelente atención hacia mi hermana Pamela Pytlik. Siempre en todo momento estuvieron con nosotras. Gracias!"! Rosita y Cristiana Pytlik. GRUPO ESPERANZA El próximo 16 de febrero a las 19 hs realizaremos la primera Reunión Informativa para COLABORADORES. El objetivo de la misdma es coordinar las actividades de comienzo de año y el organigrama de los Talleres. Los esperamos: muchísimas gracias!! v.16.2. CLUB 17 UNIDOS Sìvori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, hoy sabado 10 de febrero con dos shows en vivo: "GRUPO TRINIDAD" y "KAREN BRITOS". Venga a bailar y a divertirse al ùnico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22 hs. Atenciòn!!! Entradas general con descuentos hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.2. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de CARMARAN MILTON JULIAN en la zona de las calles Santiago del Estero y Buenos Aires Campana. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias! v.11.2. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de GABRIELA C.LOPEZ y SANTINO VALENTINI. Por favor si lo ha encontrado acercarlo a la redacción de este diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. Se agradecerá. v.11.2. EXTRAVIO GRATIFICARE Se extravió documentación y carnet de IOMA a nombre de Nahuel Elías Pereyra. Gratificaré su devolución. Tel. 430306. v.9.2. ----- Pág. siguiente (2/3)