DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA El próximo 16 de febrero a las 19 hs realizaremos la primera Reunión Informativa para COLABORADORES. El objetivo de la misdma es coordinar las actividades de comienzo de año y el organigrama de los Talleres. Los esperamos: muchísimas gracias!! v.16.2. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de CARMARAN MILTON JULIAN en la zona de las calles Santiago del Estero y Buenos Aires Campana. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias! v.11.2. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de GABRIELA C.LOPEZ y SANTINO VALENTINI. Por favor si lo ha encontrado acercarlo a la redacción de este diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. Se agradecerá. v.11.2. EXTRAVIO GRATIFICARE Se extravió documentación y carnet de IOMA a nombre de Nahuel Elías Pereyra. Gratificaré su devolución. Tel. 430306. v.11..2. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 24 - 18,00 Hs Este sabado 24 de febrero a las 18,00 hs en punto comienza la primera loteria del año que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. V.18.2. TROPICAL BARRIENTOS Este domingo la "SUPER SUPER" actùa desde elñ mediodìa en Parrilla "LA VAQUITA" Panamericana 67,500 (Otamendi). Luego en fiestas y 22 hs TROPICAL BARRIENTOS y LOS SONIDEROS actùan en CLUB SAN LORENZO. Imperdible!! v.11.2. FRASE DEL DIA Los hechos son el principio, el medio, el fin; hace un daño irreparable descansar sobre grandes discursos. Georges Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradece la colaboración de quien pueda donar un andador para adulto y una cocina. Llamar al3489-15-698151 o llevar a Giobellini 904 Barrio Lubo. v.11.2. GRUPO ESPERANZA NUEVA COMISION PERIODO 2018-2020 INCLUSIVE Presidente: Marquesate Norma. Vicepresidente; Lassallette María Inés. Secretario: Rodriguez Carla. Pro-secfretario: Bettinotti Adriana. Tesorero: Balossino Milagros. Pro-Tesorero: Bocca Elda María. Vocal Titular: Palavecino Evaristo. Vocal Titular: Africani José. Vocal Suplente: Romero Rodolfo. Vocal Suplente: De Cía Mauro. Revisor de Cuentas Titular: Diaz Estela. Revisor de Cuentas Titular: Nadal Isabel. Revisor de Cuentas Titular: García María Azucena. Revisor de Cuentas Suplente: Schiavo Virginia. v.15.2. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradezco a todos los que colaboraron para el día de Reyes, con sus juguetitos. Si queres seguir ayudando podes llamar al 03489 15698151 o acercarte a Giobellini 904, entre La Pampa y Rio Negro - Barrio Lubo - Campana Actualmente necesitamos una cocina con urgencia Muchas gracias Elsa de Correa ------ Pág. siguiente (2/3)