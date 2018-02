Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado17 de febrero desde Santa Fe llega con un gran show en vivo: "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "#BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio debuffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entradas general con descuentos hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.17.2. FRASE DEL DIA "Cuando se habla de estar enamorado como un loco se exagera; en general, se está enamorado como un tonto." Noel Clarasó (1899-1985) Escritor español. GRUPO ESPERANZA El próximo 16 de febrero a las 19 hs realizaremos la primera Reunión Informativa para COLABORADORES. El objetivo de la misdma es coordinar las actividades de comienzo de año y el organigrama de los Talleres. Los esperamos: muchísimas gracias!! v.16.2. NOTICIAS DE TANGO "PARA EL TANGO" Sociedad civil sin fines de lucro.Te comenta que está programando una Milonga en el Centro de la Tercera Edad Corazones Abiertos Becerra 718 para el día sábado 24 de febrero a las 21.30 hs con el auspicio de la Secretaría de Cultura Educación y Turismo de la Municipalidad de Campana. Siempre con la colaboración de: "La Milonga Urbana" y de "Yuyo Verde". En esta oportunidad, este encuentro tanguero (y de algunos otros ritmos) estará a cargo de Fernando San JOsé de la ciudad de Luján. Ya es conocida en la zona la musicalización que realiza esta persona por eso sabemos que esta miloga se constituirá en un éxito como la que se realizó a fin de año para festejar el Día Nacional del Tango. El servicio de cantina estará a cargo de la C.D. de Corazones Abiertos y será exitosa en calidad y precios como en la anterior. Los esperamos.... v.14.2. HOY 14 DE FEBRERO DIA DE LOS ENAMORADOS Para tu esposa, tu novia, para tu futuro amor, para el amor de tu vida o para quien es más que tu amiga. REGALA FLORES - FLORERIA SAN JOSE - Como hace 21 años, R. Varela y 9 de Julio (esq. Obispado) TEL. 3489-538185 24 HORAS SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Agradezco a todos los que colaboraron para el día de Reyes, con sus juguetitos. Si queres seguir ayudando podes llamar al 03489 15698151 o acercarte a Giobellini 904, entre La Pampa y Rio Negro - Barrio Lubo - Campana Actualmente necesitamos una cocina con urgencia Muchas gracias Elsa de Correa ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 24 - 18,00 Hs Este sabado 24 de febrero a las 18,00 hs en punto comienza la primera loteria del año que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. V.18.2. ----- Pág. siguiente (2/3)