Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS MATIAS L. BERGUÑAN Hoy 15 de febrero cumple sus 8 añitos el negrito hermoso de la casa. Te deseamos que lo pases super lindo y que nunca pierdas esa sonrisa hermosa. Te queremos mucho: tus papis: Dani y Vane, tus hermanas: Dai y Ro y familiares. Entretenimiento Familiar Sabado 24 - 18,00 Hs Este sabado 24 de febrero a las 18,00 hs en punto comienza la primera loteria del año que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. V.18.2. GRUPO ESPERANZA El próximo 16 de febrero a las 19 hs realizaremos la primera Reunión Informativa para COLABORADORES. El objetivo de la misdma es coordinar las actividades de comienzo de año y el organigrama de los Talleres. Los esperamos: muchísimas gracias!! v.16.2. 2DA GENERACIÓN. Escuela de Natación para alumnos desde los 3 años, niños, adolescentes y adultos. Aqua Gym. En turnos mañana, tarde y noche. Inscripción: Lunes y Viernes de 17 a 20 horas. Martes y Jueves de 17 a 19 horas. En Iriart 866. Tel. 15-527390 (Pileta climatizada todo el año). Los esperamos!!! v.14.2 COMUNICADO ESCUELA DE ED. SEC. AGRARIA Nº1 ISLA TALAVERA Comunica a los interesados que desde el día 19 de febrero hasta el día viernes 23 del corriente, se realizara la inscripcion a nuestro establecimiento, en el horario de 18 a 20 hs, en el local de la Escuela de Educación Media nº1, sita en la calle Santiago del Estero 129 FRASE DEL DIA Para hacerse oír, a veces hay que cerrar la boca. Stanislaw Lec (1909-1966) Escritor polaco de origen judío. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de GEREZ MIRTA HAYDEE. Silo ha encontrado por favor acercarlo a nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.17.2. AGRADECIMIENTO ISLEÑOS UNIDOS II ASOC. CIVIL S/FINES DE LUCRO Mat.13293 Leg 1/69522 - Inscripción 18.4.1994 Ent de Bien Público Nº 148 - Canal Alem km 15 Campana - Email: isle.unidos@gmail.com Agradecemos al Intendente Municipal de Campana Sebastian Abella el reconocimiento recibido por el 25º aniversario de nuestra fundación. Queremos hacerlo extensivo al Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales Javier Contreras ya que es la primera vez que recibimos este tipo de reconocmiento. Y a Juan Carlos Pandiani, director de Islas Campana. La Comisión Isleños Unidos Dos. ----- Pág. siguiente (2/3)