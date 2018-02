SABADO 17 DE FEBRERO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AMIGA DEL ALMA DANA! Se avecina una vida colmada de sensaciones. Se concreta otro mas de tus sueños. Otro recorrido empieza y voy a seguir alentándote. Hoy la vida te retribuye con éxito todo el trabajo académico bien invertido de tus esfuerzos y sacrificio. Cumpliste con vos misma y con la vida.... Ahora disfrutá y sé feliz. Te adoro! Felicitaciones Psicopedagoga Dana Theys. Flor. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. Entretenimiento Familiar Sabado 24 - 18,00 Hs Este sabado 24 de febrero a las 18,00 hs en punto comienza la primera loteria del año que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. V.18.2. FRASE DEL DIA "La vida es un largo dolor que rara vez duerme y nunca se cura." --George Sand (1804-1876) Escritora francesa. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado17 de febrero desde Santa Fe llega con un gran show en vivo: "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "#BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio debuffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entradas general con descuentos hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.17.2. ESCUELA DE ED. SEC. AGRARIA Nº1 ISLA TALAVERA INSCRIPCION Desde el día 19 de febrero hasta viernes 23 del corriente, se realizara la inscripción a nuestro establecimiento, en el horario de 18 a 20 hs, en el local de la Escuela de Educación Media Nº1, calle Santiago del Estero 129 ----- Pág. siguiente (2/3)