MARTES 20 DE FEBRERO DE 2018

CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado24 de febrero llega en forma exclusiva "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y yatradicionalñ "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasdemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir dfe las 22 hs. Atención!! Entradas general con descuentos hasta la 00 Hs. (Solo para mayores de 18 años). Ter lo vas a perder!!! v.24.2. FRASE DEL DIA No se puede ir por ahí construyendo un mundo mejor para la gente. Sólo la gente puede construir un mundo mejor para la gente. Si no, es solamente una jaula. Terry Pratchett (1948-2015) Escritor británico. CUANDO LLORAS A TUS MUERTOS LLORAS POR TI NO POR ELLOS Lloras porque los perdiste, porque no los tienes a tu lado, porque si todo concluye con la muerte, tus muertos ya no están, ni siquiera para sufrir por haber muerto; si la vida continúa más allá de la muerte, ¿Por qué apenarte por tus muertos? Cuando hayas terminado de aceptar que tu muertos se murieron, dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido. No te mueras con tus muertos, recuerda que donde ardió el fuego del amor y la vida, debajo de las cenizas muertas, quedan las brasas esperando el soplo para hacerse las llamas. Si dices, que sin tus muertos no podrás seguir viviendo, no digas que porque los amabas tanto, sino por cuanto los necesitabas, (y no es lo mismo amar que necesitar). Si lo aceptas así tal vez descubras para tu crecimiento que tu vida consiste en ser tu vida… ¡Y no la de los otros! No frenes tus lágrimas cuando llegan, ni fuerces el llanto cuando se aleja no dejes de llorar, porque alguien lo reprueba, ni te obligues a llorar porque sino: "¿Qué dirán los otros?"Respeta tu dolor, y tu manera de expresarlo.No te mueras con tus muertos; ¡déjalos partir, como parten las golondrinas en otoño, para anidar en otros climas y volver más numerosas y crecidas, en otra primavera! (...) Tú y yo solo vemos una cara de la muerte, la del otro lado se nos escapa. Si desde el seno de tu madre hubieras visto nacer un hermano, creo que lo hubieras llorado como muerto, hasta nacer tu y reencontrarlo. Tus muertos no están en el cementerio. Nunca estuvieron ahí, salvo cuando estaban vivos Autor: Rene J. Trossero