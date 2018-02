VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado24 de febrero llega en forma exclusiva "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y yatradicionalñ "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasdemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir dfe las 22 hs. Atención!! Entradas general con descuentos hasta la 00 Hs. (Solo para mayores de 18 años). Ter lo vas a perder!!! v.24.2. STELLA En el día de tu cumpleaños queremos decirte que sos una excelente hija, cariñosa y responsable. Te queremos mucho y deseamos que pases un hermoso día en compañíade tus hijos, esposo y de todos los que te quieren: Maruca y Carlos. FRASE DEL DIA En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día: ya no siento el corazón. Antonio Machado TROPICAL BARRIENTOS Este sábado gran baile familiar en Soc. Fom. Otamendi 22 hs con Super Super Tropical Barrientos Emanuel y su Banda y Rosario y Su Banda.Este domingo bailamos en San Lorenzo Campana Tropical Barrientos y el Chino y la Sonora. v.25.2. M.C.C. ULTREYA!! Queridos hnos.: nos reunimos hoy viernes 23 de febrero a las 21 hs en el salón del subsuelo de la Catedral para realizar la primera Ultreya de 2018. Los esperamos. De Colores!!! SE REGALAN GATITOS Comen solos y hacen pis enb las piedritas. Tel. 15-498658 (Fabiana). v.25.2. SE REGALAN GATITOS A familia responsable. Muy bonitos, nacidos el 22 de diciembre. Tratar al 15-326279, v.27.2. AVERIGUACION DE PARADERO Denunciante MATCHEK CLAUDIA ESTHER progenitora de la causante GUAMANTE ABIGAIL IRANA con intervención de la UFI y Juicio Nº 2 de Campana, del DepartamentoJudicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen dirijo a ud la presente para solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante GUAMANTE ABIGAIL IRANA argentina, instruída de 16 años de edad, DNI Nº 43.111.692, nacida el 30 de Marzo de 2001domiciliada en Tomas Murray Nº62 del barrio San Cayetano de este medio; quien resulta ser de contextura física mediana, de aproximadamente 1.67 mts de altura, de tez morena, ojos marrones oscuros, cabellos largos por los hombros con flequillo, de color rubio teñidos y lacios, quien cuenta con la característica particular de un lunar sobre el labio del lado derecho. Vistiendo calzas de color gris oscuro, remera de color fucsia, campera de jeans azul nevada y ojotas de goma tipo crocfs de color negro. Quien se retiró de su domicilio el día 20/2/18 y hasta el momento no ha regresado al mismo. Comunicarse con la Comisaria de Campana al 422025. v.23.2. INSCRIPCION Escuela de Ed. Sec. Agraria Nº1 Isla Talavera Desde el día 19 de febrero hasta viernes 23 del corriente, se realizara la inscripción a nuestro establecimiento, en el horario de 18 a 20 hs, en el local de la Escuela de Educación Media Nº1, calle Santiago del Estero 129 ----- Pág. siguiente (2/3)