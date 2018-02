Cumpleaños

SABADO 24 DE FEBRERO DE 2018

TROPICAL BARRIENTOS Este sábado gran baile familiar en Soc. Fom. Otamendi 22 hs con Super Super Tropical Barrientos Emanuel y su Banda y Rosario y Su Banda.Este domingo bailamos en San Lorenzo Campana Tropical Barrientos y el Chino y la Sonora. v.25.2. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado24 de febrero llega en forma exclusiva "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y yatradicionalñ "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasdemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir dfe las 22 hs. Atención!! Entradas general con descuentos hasta la 00 Hs. (Solo para mayores de 18 años). Ter lo vas a perder!!! v.24.2. RECOMPENSARE DEVOLUCION A la persona que encontró perrito caniche pelaje marrón en la vereda de la verdulería de Rawson y 25 de Mayo donde consultó si conocían al dueño. Tel. 422736 o tel. y mensaje al 011-15-54520974. v.24.2. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. LILI TAPIE FLAMANTE COSMETOLOGA Lili Tapie amiga hermana mujer de Dios luchadora como nadie. Se merece que Dios la haya prosperado y la siga prosperando porque jamás baja los brazos. Felicitaciones Lili por tu título de Cosmetologa en el Instituto Idraet Capital. !!! Un logro espectacular esta siempre precedido por una preparación espectacular.. (Robert H. Schuller). Te queremos!! Nelda y Cande. v.25.2. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 24 - 18,00 Hs Este sabado 24 de febrero a las 18,00 hs en punto comienza la primera loteria del año que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.24.2. FRASE DEL DIA Mucha gente se hace una idea equivocada sobre la verdadera felicidad. No se consigue satisfaciendo los propios deseos, sino siendo fieles a un cometido que merezca la pena. Helen Keller (1880-1968) Escritora y conferenciante estadounidense. SE REGALAN GATITOS Comen solos y hacen pis enb las piedritas. Tel. 15-498658 (Fabiana). v.25.2. SE REGALAN GATITOS A familia responsable. Muy bonitos, nacidos el 22 de diciembre. Tratar al 15-326279, v.27.2.