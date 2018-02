Cumpleaños

DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2018

LILI TAPIE FLAMANTE COSMETOLOGA Lili Tapie amiga hermana mujer de Dios luchadora como nadie. Se merece que Dios la haya prosperado y la siga prosperando porque jamás baja los brazos. La palabra "No" no está en su vocabulario. Felicitaciones Lili por tu título de Cosmetologa en el Instituto Idraet Capital. !!! Un logro espectacular esta siempre precedido por una preparación espectacular.. (Robert H. Schuller). Te queremos!! Nelda y Cande. v.25.2. SE REGALAN GATITOS A familia responsable. Muy bonitos, nacidos el 22 de diciembre. Tratar al 15-326279, v.27.2. FRASE DEL DIA La perfección de la propia conducta estriba en mantener cada cual su dignidad sin perjudicar la libertad ajena. Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. SE REGALAN GATITOS Comen solos y hacen pis enb las piedritas. Tel. 15-498658 (Fabiana). v.25.2. "SUFRIMIENTO Y SOLEDAD" Siento el viento en la cara que refresca mi piel alivia mi pena y mi soledad miro el cielo, las estrellas que brillan con tanto esplendor pero todo sigue igual. Busco una mano amiga y no la puedo encontrar todos se alejaron. Son tan pocos los que estan. Solo te busco Señor para que tu manto sagrado me cubra con todo tu amor. No amor mas grande que el tuyo donde no hay mentiras ni engaños. Señor: paz y alegría. Señor de los Santos Cielos como quisiera encontrar tus manos que aprietas las mias. Sentir tu calor tu amor sincero donde no haya odio, rencor, todo es amor. Y no hay soledad. Señor espero que en la hora de mi muerte te pueda encontrar con nuestras manos juntas Sería mi mejor dicha Señor: Amen. Juani Cossa TROPICAL BARRIENTOS Este sábado gran baile familiar en Soc. Fom. Otamendi 22 hs con Super Super Tropical Barrientos Emanuel y su Banda y Rosario y Su Banda.Este domingo bailamos en San Lorenzo Campana Tropical Barrientos y el Chino y la Sonora. v.25.2. GRAN FERIA AMERICANA DOMINGO y LUNES En Dappiano´s Bar de 13 a 18 hs. Alerm 848. Todo desde $ 20 $ 30 $ 40. v.25.2.