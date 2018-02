Cumpleaños

MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018

AGRADECIMIENTO Al Dr. Paulo Francinelli y a todo el personal de la Clinica Delta por su excelente atención y dedicación. Muchas gracias, su paciente Miguez S. Nicolas (Habitación 101) FRASE DEL DIA Es inútil volver sobre lo que ha sido y ya no es. Frédéric Chopin (1810-1849) Pianista y compositor polaco. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 3 de marzo. LLega en vivo y forma exclusiva "RAFAGA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE L AFAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra delas noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio debuffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.3.3. REUNION INFORMATIVA PARA PADRES Invitamos a todas las familias de los jóvenes que concurren al Grupo Esperanza a la REUNION INFORMATIVA a realizarse el 2 de marzo a las 19 hs. La inscripción a los Talleres serádel 5 al 9/3 en horario a confirmar. Esmuy importante la presencia de todos, ya que las actividades comenzarán el 15 de marzo. Con la alegría del reencuentro. Los esperamos. v.2.3. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.28.2