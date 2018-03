JUEVES 1º DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ILUSION DE LA 3RA. EDAD Se informa a los beneficiarios del plan Probienestar que el bolson sera entregado el dia jueves 1 a partir de las 7.30 a los de ilusion y a ex corazones a partir de 1 y 30 hs traer recibo de sueldo y bolsa: La Comision. v.4.3. REUNION INFORMATIVA PARA PADRES Invitamos a todas las familias de los jóvenes que concurren al Grupo Esperanza a la REUNION INFORMATIVA a realizarse el 2 de marzo a las 19 hs. La inscripción a los Talleres serádel 5 al 9/3 en horario a confirmar. Esmuy importante la presencia de todos, ya que las actividades comenzarán el 15 de marzo. Con la alegría del reencuentro. Los esperamos. v.2.3. FRASE DEL DIA Para los vanidosos todos los demás hombres son admiradores. Antoine de Saint-Exupéry LA DROGA ES UN PROBLÑEMA EN TU FAMILIA? Podemos ayudarte!!! NAR ANON es libre, gratuito anónimo y confidencial. Acercáte a nuestras reuniones. CAMPANA: Martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426. En ZARATE: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65 (Iglesia Ntra Sra. del Carmen). www.naranon.org.ar.info @naranon.org. /0800.999.3539. v.31.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 3 de marzo. LLega en vivo y forma exclusiva "RAFAGA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE L AFAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra delas noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio debuffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.3.3. ----- Pág. siguiente (2/3)