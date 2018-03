VIERNES 2 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante YANCOVICH PERLA YANINA" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Dpto Judicial Zarate-Campana a cargodel Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a ud a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de YANCOVICH CAMILA ESMERALDA, de nacionalidad argentina, de 14 años de edad, estado civil soltera, domicilio en callePerón Nº 705 de Campana, DNI Nº 44.931.219 vistiendo a la hora de retirarse del domicilio una pollera gitana y una musculosa colores no recuerda. La causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento. Que el día 28/2/18 y siendo las 19 hs. se retiró de su hogar Av. Perón Nº 705 de Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo. Se adjunta fotografia del causante. Tel. Comisaria 422534/422025. v.4.3. FRASE DEL DIA "Hay defectos que manifiestan un alma bella mejor que ciertas virtudes". Cardenal de Retz (1613-1679) Político y memorialista francés. ----- VÍA CRUCIS Todos los viernes de cuaresma, rezo del Vía Crucis, a las 07:30 y 18:30 hs. en la Capilla Santa Florentina. -Plaza España los días 2 y 16 de marzo a las 18:00 hs. -Plaza Italia el 9 de marzo a las 18:00 hs. -Plaza Eduardo Costa el 23 de marzo a las 18:00 ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO Todos los jueves de 18:00 a 19:00 horas. Luego de la Santa Misa rezamos por las vocaciones, los seminaristas y los consagrados.