DOMINGO 4 DE MARZO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA Elv iernes 09 de marzo se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tewl. 423574. Muchas gracias. v.9.3. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante YANCOVICH PERLA YANINA" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Dpto Judicial Zarate-Campana a cargodel Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a ud a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de YANCOVICH CAMILA ESMERALDA, de nacionalidad argentina, de 14 años de edad, estado civil soltera, domicilio en callePerón Nº 705 de Campana, DNI Nº 44.931.219 vistiendo a la hora de retirarse del domicilio una pollera gitana y una musculosa colores no recuerda. La causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento. Que el día 28/2/18 y siendo las 19 hs. se retiró de su hogar Av. Perón Nº 705 de Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo. Se adjunta fotografia del causante. Tel. Comisaria 422534/422025. v.4.3. EXTRAVIO Se ha extraviado "Chochi" en Vte.Lopez y Salmini. Quienlo haya visto llamar al 011-51107193 o al 541022. Hay recompensa para quien pueda aportardatos precisos. v.7.3. HALLAZGO Se ha encontrado DNI en Rawson y Dellepiane a nombre de BARBARA STEPHANIE BONOMI. Su dueña puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.4.3. FRASE DEL DIA "El pasado es lo que recuerdas, lo que imaginas recordar, lo que te convences en recordar, o lo que pretendes recordar." Harold Pinter (1930-2008) Dramaturgo, poeta, guionista y director británico. ----- Pág. siguiente (2/3)