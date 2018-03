MARTES 6 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO AL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE Quiero destacar la labor médica de la Guardia del día 20/2, quienes con gran profesionalismo lograron estabilizar el cuadro clínico de mi esposo CARLOS EMILIO PEREZ. Posteriormente fue atendido de forma excelente en el área coronaria a cargo del equipo del cardiólogo el Dr. Zurita. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todo el personal que con gran calidad humana lo asistieron, esto incluye: enfermeras, mucamas y encargados de la alimentación de los pacientes. Muchas gracias continúen realizando su labor con el mismo compromiso. Sara Silva de Perez 11.882.540 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 10 de marzo, llega en vivo LA DIOSA SANTAFESINA "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.3. FRASE DEL DIA Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. EXTRAVIO Se ha extraviado "Chochi" en Vte.Lopez y Salmini. Quien lo haya visto llamar al 011-51107193 o al 541022. Hay recompensa para quien pueda aportar datos precisos. v.8.3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 09 de marzo se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.3.