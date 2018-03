MIERCOLES 7 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 10 de marzo, llega en vivo LA DIOSA SANTAFESINA "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.3. FRASE DEL DIA Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. AGRADECIMIENTO El Equipo de conducción y docentes de EP Nº 17 "Prof. Raúl Russell" del Barrio Siderca agradecen a la Directora de Educación de la Municipalidad de Campana Sra. Milva López Pereyra quien convocó al Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales del Municipio Sr. Javier Contreras para que se ponga al frente de la jornada solidaria donde los jóvenes de la ONG "Honrar la vida" y vecinos, pintaron las aulas de la Escuela para que las niñas/os puedan comenzar el ciclo lectivo en un lugar embellecido. También el Equipo directivo valora la tarea de las docentes que pintaron los techos de las aulas. A todos los que aportaron para que las aulas queden hermosas: MUCHAS MUCHAS GRACIAS. Y como dice Joe Nichols "Es importante mostrar solidaridad a un niño" Liliam Leiva-Vice Directora-Ines Gimenez Directora. EXTRAVIO Se ha extraviado "Chochi" en Vte.Lopez y Salmini. Quien lo haya visto llamar al 011-51107193 o al 541022. Hay recompensa para quien pueda aportar datos precisos. v.8.3. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 09 de marzo se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.3.