JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

Pág. siguiente (2/3) GERONIMO I. JELAVICH 8.3.2017 - 8.3.2018 Feliz 1er. Añito mi amor, ya un año..cómo pasa el tiempo hijo. Llegaste a nuestras vidas para alegrárnoslas. Hijo te deseamos tanto tanto que no te imaginas. Sos el rey de la casa y hoy queremos decirte lo mucho que te queremos y lo agradecidos que estamos con tu llegada, mi gordo bello. Con ese carácter tan especial que tenes mi amor y con todas tus monadas, risas y locuras que nos hacés somos felices junto a tus hermanas. Segui asi hijo criándote hermoso y nunca dejes de sonreir. Que Dios te ilumine siempre mi amor, que tengas un hermoso día. De parte de tus hermanas: Agus, Renata, papá Ivan y mamá Silvana. 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER FELICIDADES!!!!!! Este es el día para decir que ser mujer no es fácil!! Ustedes, Norma González y Zulema Silva son trabajadoras, tenaces y luchadoras. Nunca se vencieron y salieron adelante!! Y saben muy bien que ser Mujer no es nada fácil!! Dios siempre les pone fortaleza en el alma y en la mente sabiduría. Gracias por cuidar y atender a nuestra mamá Gladys Rosa Varela y a todas las abuelas del Hogar Rawson1 esq. Alem. Natalia y Zulma CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3. MUJER Es la mujer un símbolo de vida de sacrificio, amor y sentimiento, pura como el agua y elviento que entraga su cariño sin medida. -- Deljardín es esa flor preferida, su imágenbrilla en el firmamento en la pareja ella, es el sustento para el hombre la joya más querida. -- Una bendición de la raza humana diáfanas como el sol de la mañana. Las que inspiran este humilde verso. -- Va mi homenaje a todas ellas que iluminan igual que las estrellas con luz y belleza el universo. Raúl Berra Integrante de C.A.L. FRASE DEL DIA "La Mujer tiene un sólo camino para superar al hombre: ser cada día más Mujer." TROPICAL BARRIENTOS EN LUJAN Este sábado 10 gran baile familiar en Salón parrilla "EL CUENTRO" Ruta 192 y Las Palmeras (entrada a LUJAN) de 22 hs. a 5 de la mañana. Gran espectativa por la actuación de la SUPER TROPICAL BARRIENTOS. Conduce: MARIANO. SERA ESPECTACULAR. Informes al 03489-698207. v.10.3. 2 BAILES EN SAN LORENZO Este viernes bailamos a partir de las 22 hs. en SAN LORENZO (Chiclana y Jacob -Campana). "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA. Este domingo Fiesta de la Cumbia con LOS CUMBIEROS DE STA. FETROP. BARRIENTOS y ELCHINO Y LA SONORA. Este domingo entrada general solo $ 100. v.9.3. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de EDUARDO DIANA LORENA en zona centro. Cualquier información llamar al 3487-15-478404 o traerlo hasta la redacción. v.9.3. EXTRAVIO Se ha extraviado "Chochi" en Vte.Lopez y Salmini. Quien lo haya visto llamar al 011-51107193 o al 541022. Hay recompensa para quien pueda aportar datos precisos. v.8.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 10 de marzo, llega en vivo LA DIOSA SANTAFESINA "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.3. AGRADECIMIENTO El Equipo de conducción y docentes de EP Nº 17 "Prof. Raúl Russell" del Barrio Siderca agradecen a la Directora de Educación de la Municipalidad de Campana Sra. Milva López Pereyra quien convocó al Secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales del Municipio Sr. Javier Contreras para que se ponga al frente de la jornada solidaria donde los jóvenes de la ONG "Honrar la vida" y vecinos, pintaron las aulas de la Escuela para que las niñas/os puedan comenzar el ciclo lectivo en un lugar embellecido. También el Equipo directivo valora la tarea de las docentes que pintaron los techos de las aulas. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 09 de marzo se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.3.