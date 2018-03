Cumpleaños

VIERNES 9 DE MARZO DE 2018

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 11 - 17,00 Hs Este domingo 11 de marzo a las 17,00 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.11.3. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de EDUARDO DIANA LORENA en zona centro. Cualquier información llamar al 3487-15-478404 o traerlo hasta la redacción. v.9.3. FRASE DEL DIA Yo iba a enseñar y al mismo tiempo a aprender. Josefina Aldecoa (1926-2011) Escritora y pedagoga española. AGRADECIMIENTO SOLIDARIO Agradecemos a Distriprofes por acerecarse con sus estilistas de corte de cabello el1º de marzo al Hogar de Niños y también la gratitud hacia su equipo de pedicuría que se acercó al Hogar de Ancianos del Htal. Municipal de Campana. En especial a la dueña de Distriprofes, Sra. Mabel por encausar esa ayuda social y a su empleada Raquel como al equipo profesional que la acompañó para lograr esta ayuda social. Atte. Patricia Shuster!! v.9.3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 09 de marzo se realizará una FERIA AMERICANA en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.9.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 10 de marzo, llega en vivo LA DIOSA SANTAFESINA "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.3. TROPICAL BARRIENTOS EN LUJAN Este sábado 10 gran baile familiar en Salón parrilla "EL CUENTRO" Ruta 192 y Las Palmeras (entrada a LUJAN) de 22 hs. a 5 de la mañana. Gran espectativa por la actuación de la SUPER TROPICAL BARRIENTOS. Conduce: MARIANO. SERA ESPECTACULAR. Informes al 03489-698207. v.10.3.