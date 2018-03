SABADO 10 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Sabado 11 - 17,00 Hs Este domingo 11 de marzo a las 17,00 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.11.3. "DANCING KOALA" CAROLINA KINGLER mucha suerte en la apertura de tu nuevo Local!! Con mucho cariño tus abuelos, Juan C. María E. Jorge y nena y familia. Te queremos!!! FRASE DEL DIA Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente. Ramón Pérez de Ayala (1881-1962) Escritor y periodista español. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.10.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 10 de marzo, llega en vivo LA DIOSA SANTAFESINA "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.3. COLECTA DE ÚTILES ESCOLARES Y ALIMENTOS El Área de Juventud de Cruz Roja Argentina Filial Campana realizará una colecta de útiles escolares y alimentos no perecederos. La convocatoria es para este sábado, 10 de marzo, en la plaza Eduardo Costa, a partir de las 17.00. En la oportunidad se recibirán lápices negros y de colores, bolígrafos, gomas de borrar, sacapuntas, cuadernos, carpetas, reglas, tijeras escolares, hojas de carpetas, cartucheras, mochilas, etc. Además se reunirán alimentos no perecederos. Para consultas dirigirse a Cruz Roja Filial Campana, Rawson 344, lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00 o comunicarse al 03489-468866. ¡Los esperamos! v.10.3. TROPICAL BARRIENTOS EN LUJAN Este sábado 10 gran baile familiar en Salón parrilla "EL CUENTRO" Ruta 192 y Las Palmeras (entrada a LUJAN) de 22 hs. a 5 de la mañana. Gran espectativa por la actuación de la SUPER TROPICAL BARRIENTOS. Conduce: MARIANO. SERA ESPECTACULAR. Informes al 03489-698207. v.10.3. ESTE DOMINGO "LOS CUMBIEROS" EN SAN LORENZO Fiesta de la Cumbia en SAN LORENZO (Chiclana y Jacob Campana). Sensacional actuación de LOS CUMBIEROS DE SANTA FE-SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS. EL CHINO Y LA SONORA. Entrada general solo $ 100. Comienza 22 hs. v.11.3. ------ Pág. siguiente (2/3)