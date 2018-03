DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) HALLAZGO Se ha enconhtrado un manojo de llaves en Osde. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias!! AGRADECIMIENTO Sr Intendente Sebastian Abella como presidente de la sociedad de fomento del barrio San Felipe y en nombre de los vecinos del barrio, mediante este medio agradecemos por cumplir con sus promesas. Sixto Ramón Del Valle Comisión Directiva Sociedad de Fomento San Felipe CASTRACION SOLIDARIA Perros & Gatos + 6 meses SABADO 17 DE MARZO Turnos e información del costo y lugar donde se realizará la campaña lunes a viernes de 17 a 20 hs. llamando al: NUEVO NUMERO: 3489-15-680393. V.16.3. Entretenimiento Familiar Sabado 11 - 17,00 Hs Este domingo 11 de marzo a las 17,00 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 7.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.11.3. FRASE DEL DIA No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Angela Davis (1944-?) Política, activista y profesora estadounidense. FELICIDADES DAIANA ZYLBERMAN POR TU TITULO DE MASOTERAPEUTA/MASAJISTA!!!! Todas las personas que te queremos nos unimos para felicitarte y apoyarte en tu nueva profesión. Y nunca te olvides que: "Lo único que se interpone entre ti y tu sueño, es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible". Pág. siguiente (2/3)