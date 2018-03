MARTES 13 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) 49º ANIVERSARIO ELIDA NORMA FERREYRA y ROBERTO JOSE GONZALEZ 13/3/1969 - 13/3/2018 Un 13 de marzo, hace 49 años, juré ante Dios que iba a marte, cuidarte y respetarte por el resto de mi vida y hoy amor mío te volvería a prometer lo mismo. Porque elegirnos fue la mejor opción. Porque construímos un vida juntos y plenos. Porque me diste una hermosa familia y porque cada día te amo más, es que te deseo amor: felíz aniversario! Te amo!! Roberto JUBILEO MATRIMONIAL 2018 A los matrimonios que durante el año 2018 cumplan 25, 50, 60 o más años de casados y deseen renovar sus votos, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos los invitamos al primer Encuentro informativo se realizará el martes 20 de marzo a las 20:30 hs. en los Salones de la Catedral Santa Florentina.A los que no puedan asistir les solicitamos se acerquen personalmente los martes a las 21 hs. al ATENEO PARROQUIAL Av. Varela 426 - Campana o se comuniquen a los teléfonos (03489) 15 596775 (Adriana) / 15671952 (Mercedes) / 15547959 (Andrea) o 15326547 (Sonia) y nosotros los contactaremos a la brevedad. Muchas gracias. FRASE DEL DIA Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad; en caso contrario, abstente de ayudarle. Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado17 de marzo, llegan dos grandes en vivo La "SONORA SKANDALO" y "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate a solo $ 100. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.17.3. SABADO 17 PARRILLA - PIZZERIA MORENO 418 (CAMPANA) SHOW "NIKI RODRIGUEZ" Tributo a Cacho Castaña Melódico Baile y mucho mas.... 22 hs. DERECHO AL SHOW $ 50 (El viernes 16 Karaoke) Reservas: 03487-15-317016 / 011-15-55788248 Los esperamos!!!! EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de GONZALEZ LUIS EDUARDO. Llamar al tel. 3489-15-591706 o al redacción de nuestro matutino Rocca 161. v.15.3. CASTRACION SOLIDARIA Perros & Gatos + 6 meses SABADO 17 DE MARZO. Turnos e información del costo y lugar donde se realizará la campaña lunes a viernes de 17 a 20 hs. llamando al: NUEVO NUMERO: 3489-15-680393. V.16.3. VÍA CRUCIS Todos los viernes de cuaresma, rezo del Vía Crucis, a las 07:30 y 18:30 hs. en la Capilla Santa Florentina. -Plaza España los días 2 y 16 de marzo a las 18:00 hs. -Plaza Italia el 9 de marzo a las 18:00 hs. -Plaza Eduardo Costa el 23 de marzo a las 18:00 ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO Todos los jueves de 18:00 a 19:00 horas. Luego de la Santa Misa rezamos por las vocaciones, los seminaristas y los consagrados. ----- SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE CAMPANA CONVOCATORIA La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, convoca a sus afiliados a la: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La misma se realizará en nuestra sede de calle: av. F. Ameghino Nº 657 de la ciudad de Campana el día 27 de abril de 2018, y que comenzará a sesionar a partir de las 14 hs, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º -Lectura Del Acta De La Asamblea Anterior. 2º -Elección De Tres (3) Asambleístas Para Firmar El Acta. 3º-Consideración Memoria Y Balance - Inventario, Estado De Resultados E Informe De La Comisión Fiscalizadora, Ejercicio: 1º De Enero Al 31 De Diciembre 2017, Art.23 Del Estatuto. 4º -Clausura. Del funcionamiento de la Asamblea, Artículos 25 y 26 del Estatuto. Art. 25: El Secretario General o en su defecto, quién lo sustituya presidirá las reuniones de la Asamblea. Art. 26: El funcionamiento de la Asamblea se regirá por las siguientes normas: a)En las reuniones de ese cuerpo solamente se podrán tratar los asuntos que se refieran al "ORDEN del DÍA", y en el mismo no se podrá incluir como tema el de "Asuntos Varios". b)El "quórum" de la Asamblea, se formará con la mitad más uno de los afiliados con derecho a votar. Si a la hora fijada para comenzar la reunión no se lograra "quórum", se esperará una hora, vencida esta si tampoco se hubiera logrado, la Asamblea comenzará a sesionar con los afiliados presentes cualquiera fuera su número, siendo válidas todas las resoluciones que se adopten. c)El temario podrá ser alterado en su orden, por resolución adoptada por la mitad más uno de los votos de los afiliados presentes. COMISIÓN DIRECTIVA S.T.M.C. ----- SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO LAS COLINAS DE OTAMENDI AYOS 72 Campana Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA Sociedad de Fomento Barrio Las Colinas de Otamendi convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el próximo 31 de Marzo de 2018 a las 10 hs en las instalaciones de la Sociedad de Fomento Barrio Las Colinas de Otamendi Ayos 72 de la ciudad de Campana. En primera convocatoria en caso de tener el quórum suficiente, segunda convocatoria a las 11 hs. con los socios presentes. Para tratar el siguiente orden del día. ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Consideración de Memoria, Balances, Cuadro de Gastos y Recursos e Informes de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a Ejercicios años 2016 y 2017. 3) Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos años de acuerdo al Estatuto Social. 4) Presentación de listas desde el 20/3/2018 al 24/3/20018 inclusive en el horario de 10 a 12 hs., según los plazos estatuarios, en las instalaciones de la sede social. 5) En caso de presentación de más de una lista se designara una Junta Escrutadora conformada por tres socios presentes. 6) Proclamación de lista ganadora. 7) Rogamos a los señores asociados tener la cuota social al día para poder asistyir a dicha Asamblea. Comisión Directiva