MIERCOLES 14 DE MARZO DE 2018

CASTRACION SOLIDARIA Perros & Gatos + 6 meses SABADO 17 DE MARZO Turnos e información del costo y lugar donde se realizará la campaña lunes a viernes de 17 a 20 hs. llamando al: NUEVO NUMERO: 3489-15-680393. V.16.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado17 de marzo, llegan dos grandes en vivo La "SONORA SKANDALO" y "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate a solo $ 100. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.17.3. FRASE DEL DIA ¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. SABADO 17 PARRILLA - PIZZERIA MORENO 418 (CAMPANA) SHOW "NIKI RODRIGUEZ" Tributo a Cacho Castaña.- Melódico Baile y mucho mas.... 22 hs. DERECHO AL SHOW $ 50.- (El viernes 16 Karaoke) Reservas: 03487-15-317016 / 011-15-55788248 Los esperamos!!!! ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CÁMARA UNIÓN DEL COMERCIO E INDUSTRIA Convocatoria La Comisión Directiva de la C.U.C.E.I. convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el Miércoles 28 de Marzo de 2018 a las 13 hs en su sede de Av. Rocca Nº 171, Campana y en segunda convocatoria, el mismo día a las 14 hs a los efectos de tratar el siguiente: Orden del Día 1) Elección de dos socios para refrendar el Acta de la Asamblea Ordinaria. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31/12/2017. CUCEI Comisión Directiva LA DROGA ES UN PROBLÑEMA EN TU FAMILIA? Podemos ayudarte!!! NAR ANON es libre, gratuito anónimo y confidencial. Acercáte a nuestras reuniones. CAMPANA: Martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426. En ZARATE: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65 (Iglesia Ntra Sra. del Carmen). www.naranon.org.ar.info @naranon.org. /0800.999.3539. v.31.3. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de GONZALEZ LUIS EDUARDO. Llamar al tel. 3489-15-591706 o al redacción de nuestro matutino Rocca 161. v.15.3. JUBILEO MATRIMONIAL 2018 A los matrimonios que durante el año 2018 cumplan 25, 50, 60 o más años de casados y deseen renovar sus votos, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos los invitamos al primer Encuentro informativo se realizará el martes 20 de marzo a las 20:30 hs. en los Salones de la Catedral Santa Florentina.A los que no puedan asistir les solicitamos se acerquen personalmente los martes a las 21 hs. al ATENEO PARROQUIAL Av. Varela 426 - Campana o se comuniquen a los teléfonos (03489) 15 596775 (Adriana) / 15671952 (Mercedes) / 15547959 (Andrea) o 15326547 (Sonia) y nosotros los contactaremos a la brevedad. Muchas gracias.