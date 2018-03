VIERNES 16 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

AGENCIA CATEDRAL 9 DE JULIO FELICITA AL GANADOR DEL LOTO $ 5.214.000 Probà tu suerte!!! ------ ¿La Droga es un problema para tu familia? Podemos Ayudarte NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Iglesia Nuestra Señora del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 SABADO 17 PARRILLA - PIZZERIA MORENO 418 (CAMPANA) SHOW "NIKI RODRIGUEZ" Tributo a Cacho Castaña Melódico Baile y mucho mas.... 22 hs. DERECHO AL SHOW $ 50 (El viernes 16 Karaoke) Reservas: 03487-15-317016 / 011-15-55788248 Los esperamos!!!! JUBILEO MATRIMONIAL 2018 A los matrimonios que durante el año 2018 cumplan 25, 50, 60 o más años de casados y deseen renovar sus votos, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos los invitamos al primer Encuentro informativo se realizará el martes 20 de marzo a las 20:30 hs. en los Salones de la Catedral Santa Florentina.A los que no puedan asistir les solicitamos se acerquen personalmente los martes a las 21 hs. al ATENEO PARROQUIAL Av. Varela 426 - Campana o se comuniquen a los teléfonos (03489) 15 596775 (Adriana) / 15671952 (Mercedes) / 15547959 (Andrea) o 15326547 (Sonia) y nosotros los contactaremos a la brevedad. Muchas gracias. LA DROGA ES UN PROBLÑEMA EN TU FAMILIA? Podemos ayudarte!!! NAR ANON es libre, gratuito anónimo y confidencial. Acercáte a nuestras reuniones. CAMPANA: Martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426. En ZARATE: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65 (Iglesia Ntra Sra. del Carmen). www.naranon.org.ar.info @naranon.org. /0800.999.3539. v.31.3. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de GONZALEZ LUIS EDUARDO. Llamar al tel. 3489-15-591706 o al redacción de nuestro matutino Rocca 161. v.16.3. CASTRACION SOLIDARIA Perros & Gatos + 6 meses SABADO 17 DE MARZO Turnos e información del costo y lugar donde se realizará la campaña lunes a viernes de 17 a 20 hs. llamando al: NUEVO NUMERO: 3489-15-680393. V.16.3. FRASE DEL DIA Porque es tocando fondo, aunque sea en la amargura y la degradación, donde uno llega a saber quién es, y donde entonces empieza a pisar firme. José Luis Sampedro (1917-2013) Escritor y economista español. AGRADECIMIENTO Por este medio queremos agradecer a la MUTUAL SIDECOM la donacviòn de dos camas ortopèdicas y colchones antiescara a nuestro Centro de Jubilados y Pensionados "Movimiento 23 de Diciembre" para ser utilizados por personas que lo necesiten. Esto habla de la generosidad y solidaridad de esta Mutual. Muchas gracias!! "Movimiento 23 de Diciembre" De Jubilados y Pensionados. Juan Dellepiane 860 Campana. v.18.3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3.