SABADO 17 DE MARZO DE 2018

AGRADECIMIENTO La Escuela Primaria de Adultos Nº 702 agradece al Sr. Intendente Municipal Sebastiàn Abella y a la Directora de Cultura y Educaciòn MilvaLòpez Pereyra por todo el material donado a nuestra Instituciòn. "La vida debe ser una incesante educaciòn". FRASE DEL DIA Jamás es perdido el bien que se hace. Fénelon (1651-1715) Escritor y teólogo francés. ROMINA SOLEDAD AGUIRRE 17.3.18 Romi: hoy estàs cumpliendo tus 26 años. Que la pases muy bien en tu dìa y con toda tu familia. Que te podemos decir? Que sos muy buena, a veces te gusta divertirte con toda la familia, peleamos y despues nos amigamos. Todas tus amistades tambièn te quieren mucho. Tu familia: papà Raùl, tus hermanos Javier, Marìa, Paola, Cecilia, Guillermo y tus 3 sobrinos que te aman, ellos son: Melany, Mìa, Dionisio. Y tu mamà desde el cielo que te guìa dìa a dìa. Flìa Aguirre. CARTA A MI HIJA EN EL DIA DE SU CUMPLEAÑOS Un dìa como hoy hace 17 años nacìa una hermosa beba a la cual le puse de nombre Ruth Abigail. Su padre no la querìa, asì que gracias al apoyo de mi familia, en especial a mi madre que hoy no està junto a nosotros decidì tenerla. Hoy luego de 17 años me gustarìa que sigas asì hija querida. Pasamos momentos lindos, hermosos. Sos muy compañera, dulce cuando quieres, tienes un corazòn enorme pero eres muy impulsiva, pero no mala. Te levantas temprano para trabajar conmigo todos los dìas. De ahora en adelante tendràs que aprender a ver las cosas de otra manera. Tienes los consejos que te di. Solo espero que el dìa que tengas una duda o te enamores sigas c contando conmigo como siempre lo hablamos. Si tienes temores o estàs confundida yo estarè para darte consejo, prestarte la oreja o de repente un abrazo de oso . Siempre estarè para ti y tu hermanos que son lo que me quedan en la vida, despuès mi familia. No trates de copiarme o reflejarte en mi. Vive tu vida con dudas, equivocaciones, temores, pero recuerda siempre estarè ahì para tì. Te amo hija sè felìz. Felìz cumple!! Tu mamà. LOTO AGENCIA CATEDRAL 9 DE JULIO FELICITA AL GANADOR DEL LOTO $ 5.214.000 Probá tu suerte!!! CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado17 de marzo, llegan dos grandes en vivo La "SONORA SKANDALO" y "GRUPO ALEGRIA". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Sívori y Moreno) Campana y en 93.9 (Sarmiento 365) Zárate a solo $ 100. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.17.3. AGRADECIMIENTO Por este medio queremos agradecer a la MUTUAL SIDECOM la donacviòn de dos camas ortopèdicas y colchones antiescara a nuestro Centro de Jubilados y Pensionados "Movimiento 23 de Diciembre" para ser utilizados por personas que lo necesiten. Esto habla de la generosidad y solidaridad de esta Mutual. Muchas gracias!! "Movimiento 23 de Diciembre" De Jubilados y Pensionados. Juan Dellepiane 860 Campana. v.18.3. ¿La Droga es un problema para tu familia? Podemos Ayudarte. NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Iglesia Nuestra Señora del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante PELLEGRINI MARTA ANTONIA con intervenciòn de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zàrate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a ud. para solicitar la colaboraciòn de la poblaciòn para dar con el paradero de MILAGROS AYELEN GONZALEZ, argentina, soltera, instruìda, de 17 años de edad, DNI Nº 43.196.050. Siendo de contextura fìsica robusta, de aprox. 1.70 m de altura, de tez trigueña, cabellos cortos a la altura de los hombros de color castaño, ojos de color verdes. Que MILAGROS a la hora de retirarse de la vivienda vestìa una campera de color negra con vivos rojos y verdes. La causante no se encuentra bajo ningùn tipo de tratamiento. Que el dìa 14/3/18 y siendo las 23 hs se retirò de su hogar sito en calle Las Heras Nº 1566 de Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo. No se adjunta fotografìa del causante. v.18.3.