DOMINGO 18 DE MARZO DE 2018

Guido Cortinovis ¡FELICITACIONES! Otra meta cumplida, sos nuestro orgullo. Te queremos, la familia ----- EL "CHOLO" SIMEONE Hoy cumple sus jóvenes 92 años Aniceto Antonio Simeone "El Cholo". Cuánto camino recorrido, cuántas historias en tu memoria! Esperamos que pases un hermoso día! Que Dios te bendiga! Te queremos mucho: tus hijos, nueras, yernos, nietos y bisnietos. AGRADECIMIENTO La Escuela Primaria de Adultos Nº 702 agradece al Sr. Intendente Municipal Sebastiàn Abella y a la Directora de Cultura y Educaciòn MilvaLòpez Pereyra por todo el material donado a nuestra Instituciòn. "La vida debe ser una incesante educaciòn". v.18.3. FRASE DEL DIA No es el trabajo lo que envilece, sino la ociocidad. Hesíodo (Siglo VII AC-Siglo VI AC) Poeta griego. AGRADECIMIENTO Agradecemos infinitamente a la Cooperativa 6 de Julio, por su solidaridad con el merendero y comedor "Nuestra Voz" del Barrio Lubo AGRADECIMIENTO Por este medio queremos agradecer a la MUTUAL SIDECOM la donacviòn de dos camas ortopèdicas y colchones antiescara a nuestro Centro de Jubilados y Pensionados "Movimiento 23 de Diciembre" para ser utilizados por personas que lo necesiten. Esto habla de la generosidad y solidaridad de esta Mutual. Muchas gracias!! "Movimiento 23 de Diciembre" De Jubilados y Pensionados. Juan Dellepiane 860 Campana. v.18.3. ¿La Droga es un problema para tu familia? Podemos Ayudarte NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Iglesia Nuestra Señora del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante PELLEGRINI MARTA ANTONIA con intervenciòn de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zàrate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a ud. para solicitar la colaboraciòn de la poblaciòn para dar con el paradero de MILAGROS AYELEN GONZALEZ, argentina, soltera, instruìda, de 17 años de edad, DNI Nº 43.196.050. Siendo de contextura fìsica robusta, de aprox. 1.70 m de altura, de tez trigueña, cabellos cortos a la altura de los hombros de color castaño, ojos de color verdes. Que MILAGROS a la hora de retirarse de la vivienda vestìa una campera de color negra con vivos rojos y verdes. La causante no se encuentra bajo ningùn tipo de tratamiento. Que el dìa 14/3/18 y siendo las 23 hs se retirò de su hogar sito en calle Las Heras Nº 1566 de Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo. No se adjunta fotografìa del causante. v.18.3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 16,30 Hs Este domingo 25 de marzo a las 16,30 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 6.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.23.3. CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bialable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.23.3.