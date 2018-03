MARTES 20 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

¿La Droga es un problema para tu familia? Podemos Ayudarte NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Iglesia Nuestra Señora del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 ----- SHOW PARRILLA/PIZZERIA Moreno 418 Campana SABADO 24.3 Artista Invitado "VIVACUA" Derecho a show $ 50. Reservas al: 011-15-55788248 - 3487-15-317016 El domingo 1/4 te esperamos al mediodía a festejar pascuas y con tu reserva participas del sorteo de un huevo de pascuas grande para toda la familia. FRASE DEL DIA Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja. Sófocles (495AC-406AC) Poeta trágico griego. MATINEE GRUPO ESPERANZA Luego del receso de vacaciones el próximo viernes 23 a las 20 hs. llega el primer matinee del año. Veni con tu mejor sonrisa para disfrutar y bailar en el MATINEE de los EMOJIS. Te esperamos en Casa Esperanza. Buenos Aires 205. Entrada libre y gratuita No te lo pierdas...!!! v.23.3. FELICITACIONES RICARDO JAVIER TORRES FELICIDADES POR TU TITULO DE PROFESOR DE ED. FISICA Te felicitamos por tu esfuerzo para lograr tu meta. Mamá Nora y hermanos: Santiago y Matías. Te amamos!!!! MARTINA FELICES 15 AÑOS!!!! 20 de Marzo de 2018 Al fin llegaron tus tan anhelados 15 años. Que en esta nueva etapa que comienza se hagan realidad todos tus sueños. Te deseamos: abuela Silvia, abuelo Oscar y papi. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 24 de marzo, llega dos grandes en vivo "EUGENIA QUEVEDO" y "MUEVELO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entradas general $ 50 hasta la 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.24.3. CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.23.3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 16,30 Hs Este domingo 25 de marzo a las 16,30 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 6.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.23.3.