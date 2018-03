Cumpleaños

VIERNES 23 DE MARZO DE 2018

Entretenimiento Familiar Domingo 25 - 16,30 Hs Este domingo 25 de marzo a las 16,30 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 6.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.23.3. PARRILLA/PIZZERIA Moreno 418 Campana SABADO 24.3 Artista Invitado "VIVACUA". Derecho a show $ 50. Reservas al: 011-15-55788248 // 3487-15-317016 El domingo 1/4 te esperamos al mediodía a festejar pascuas y con tu reserva participas del sorteo de un huevo de pascuas grande para toda la familia. Cena Show Baile y Karaoke Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.23.3. VIERNES Y DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este viernes 3 grupos musicales Tropicval Barrientos - El Chino y La Sonora y el debut de Pura Espuma. Por el feriado bailamos hasta las 4 hs. Este domingo bailamos en San Lorenzo (21.30 hsd.). El Chino y la Sonora y La "Super Super" Tropical Barrientos. Imperdible!! v.23.3. GRATIFICARE AUTO PATENTE "JNG 931". SE DESEA SABER PARADERO LLAMAR AL: 15-598729 (Se gratificaran datos) MATINEE GRUPO ESPERANZA Luego del receso de vacaciones el próximo viernes 23 a las 20 hs. llega el primer matinee del año. Veni con tu mejor sonrisa para disfrutar y bailar en el MATINEE de los EMOJIS. Te esperamos en Casa Esperanza. Buenos Aires 205. Entrada libre y gratuita No te lo pierdas...!!! v.23.3. FRASE DEL DIA La memoria está siempre a las órdenes del corazón. Conde de Rivarol (1753-1801) Escritor francés. BODAS DE ORO Hoy 23/03/2018 estan cumpliendo 50 años de casados Maria Elisa Álvarez de Boiko y Raúl Boiko. Les deseamos de todo corazón que sigan acompañándose como hasta ahora y brindamos por su perseverancia y amor! Felicidades y muchas bendiciones!!! Laura, Fernando y Martita, Josefina y Esteban, Negrita, Marisa, y flia. Martín y flia. y Blanquita. Los queremos mucho!!!! Por muchos años mas!!!!!