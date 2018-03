SABADO 24 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Por este medio y en este doloroso momento que nos toca vivir a nuestra familia, queremos agradecer a Helse Damian, a los representantes del Sindicato y Gremio de la U.O.M., a todos nuestros compañeros y amigos por su acompañamiento y colaboración. Familia Barrios CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 24 de marzo, llega dos grandes en vivo "EUGENIA QUEVEDO" y "MUEVELO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!! Entradas general $ 50 hasta la 0.00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.24.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 16,30 Hs Este domingo 25 de marzo a las 16,30 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 6.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. v.25.3. CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.31.3. PARRILLA/PIZZERIA Moreno 418 Campana SABADO 24.3 Artista Invitado "VIVACUA". Derecho a show $ 50. Reservas al: 011-15-55788248 // 3487-15-317016 El domingo 1/4 te esperamos al mediodía a festejar pascuas y con tu reserva participas del sorteo de un huevo de pascuas grande para toda la familia.