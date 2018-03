DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.31.3. FRASE DEL DIA El mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella. (Jesus). APOYO ESCOLAR NO ESPERES A DICIEMBRE!! Historia-Literatura-Lengua. Trabajos Prácticos-Tareas-Resúmenes-Comprensión de texto. Turno libres por la mañana. what: 3489533959. v.31.3. LA DROGA ES UN PROBLÑEMA EN TU FAMILIA? Podemos ayudarte!!! NAR ANON es libre, gratuito anónimo y confidencial. Acercáte a nuestras reuniones. CAMPANA: Martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426. En ZARATE: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65 (Iglesia Ntra Sra. del Carmen). www.naranon.org.ar.info @naranon.org. /0800.999.3539. v.31.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 16,30 Hs Este domingo 25 de marzo a las 16,30 hs en punto comienza la loteria que realiza el ballet Eluney en el Club Estrella del Este, Sivori 250 Aqui siempre gana con solo abonar la entrada, hay mas de 6.000,00 en premios y en la 8ª mas de $ 4.000,00 Adquiera su entrada hoy mismo en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney , Club o llame al 15 570418. Entradas limitadas , solo 1 persona por entrada. Colabore participe y gane. "DAR AMOR" De mi ventanal miro pasar a la gente Todos apurados y cuánto desamor veo. Caminar cabeza mirando el suelo. Miradas tristes, enojados. Sin amor. Y pienso...será la vida de hoy. A nadie le importa el dolor del otro. Odio y amor por todas partes. De qué amor hablamos, ya no existe ese amor puro que se da, se regala se brinda con las manos llenas de amor. Sufrimiento, soledad, llanto... a nadie le interesa, para mí, me pongo a pensar total a mi no me pasa: pobres todos nosotros Dios nos da tanto amor y no pensamos en nada. Cómo hacemos llorar tanto a Dios! ... El que tanto nos da sin condenar a nadie. Dios mío, cuanto precisamos de tu amor todos. Juani M. Cossa ----- Pág. siguiente (2/3)