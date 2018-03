Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 27 DE MARZO DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Granb Baile Familiar, este sábado 31 de marzo, llega dos grandes en vivo "URIEL LOZANO" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Campana) y en 93.9 (Zárate Sarmiento 365). (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.31.3. FRASE DEL DIA Los gobiernos son velas; el pueblo, el viento; el Estado, la nave, y el tiempo, el mar. Ludwig Börne (1786-1837) Escritor alemán. CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.31.3. LA DROGA ES UN PROBLÑEMA EN TU FAMILIA? Podemos ayudarte!!! NAR ANON es libre, gratuito anónimo y confidencial. Acercáte a nuestras reuniones. CAMPANA: Martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426. En ZARATE: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65 (Iglesia Ntra Sra. del Carmen). www.naranon.org.ar. info@naranon.org. /0800.999.3539. v.31.3. PARRILLA/PIZZERIA Moreno 418 Campana VIERNES: SOLEDAD TORRES. SABADO: EUGENIO. DOMINGO: GRAN PEÑA FAMILIAR, CON EDUARDO CACHO FARIAS!!! Sorteamos 2 huevos de pascuas! Reservas al: 011-15-55788248 // 3487-15-317016 Ahora tambien: Delivery De martes a viernes Menú ejecutivo ----- Pág. siguiente (2/3)