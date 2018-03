MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Agradecemos a las señoras Carmen Gonzalez Forjan, Mari Gonzalez Forjan y Julia García por las donaciones de útiles escolares a los alumnos de la Escuela Nº 24 Isla. Muchas gracias por estar siempre presente en nuestra vida escolar año tras año. Alumnos de la EP Nº 24 Isla. PARRILLA/PIZZERIA Moreno 418 Campana VIERNES: SOLEDAD TORRES. SABADO: EUGENIO DOMINGO: GRAN PEÑA FAMILIAR, CON EDUARDO CACHO FARIAS!!! Sorteamos 2 huevos de pascuas! Reservas al: 011-15-55788248 // 3487-15-317016 Ahora tambien: Delivery De martes a viernes Menú ejecutivo FRASE DEL DIA Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición, atravesamos desiertos intransitables. Jesucristo CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Granb Baile Familiar, este sábado 31 de marzo, llega dos grandes en vivo "URIEL LOZANO" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Campana) y en 93.9 (Zárate Sarmiento 365). (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.31.3. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Se abrió la inscripción para el Curso de Primeros Auxilios, de 30 horas de duración, con certificación de Cruz Roja. Las clases serán los días sábados y darán comienzo el 7 de abril. Los interesados en incribirse deberán dirigirse a nuestra filial de Rawson 344 (casi esquina Av. Mitre), los días lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 y viernes de 17.00 a 19.00. Para consultas comunicarse al 03489-468866 (mismos días y horarios). El curso es arancelado. Recordamos que el dinero recaudado en cursos o cuotas de asociados es utilizado para llevar adelante nuestras acciones humanitarias y de promoción de la salud. ¡Aprendamos a salvar vidas! 30.3. APOYO ESCOLAR NO ESPERES A DICIEMBRE!! Historia-Literatura-Lengua. Trabajos Prácticos-Tareas-Resúmenes-Comprensión de texto. Turno libres por la mañana. what: 3489533959. v.31.3. CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.31.3.