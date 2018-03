Cumpleaños

JUEVES 29 DE MARZO DE 2018

AGRADECIMIENTO SERVICIO DE CARDIOLOGIA HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE CAMPANA En el día de ayer fui internado en este Hospital a Unidad Coronaria para Cardioversión Eléctrica por un problema cardiológico. Deseo destacar que encontré unas instalaciones impecables pero más importantes aún, un personal capacitado y con una amabilidad y un cariño especial para el paciente que lo hace sentir seguro y bien protegido. Quiero hacer pública mi felicitación a la Dirección del Hospital y en especial al Servicio de Cardiología a quien quedo agradecido por siempre. Es un orgullo para Campana y una tranquilidad sus habitantes contar con este equipo. Floreano Serini PARRILLA/PIZZERIA Moreno 418 Campana VIERNES: SOLEDAD TORRES. SABADO: EUGENIO. DOMINGO: GRAN PEÑA FAMILIAR, CON EDUARDO CACHO FARIAS!!! Sorteamos 2 huevos de pascuas! Reservas al: 011-15-55788248 // 3487-15-317016 Ahora tambien: Delivery De martes a viernes Menú ejecutivo CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA CAMPANA Invita a la comunidad a la vigilia que se realizará el 1 de abril a partir de las 20 hs en el Centro de Veteranos de Guerra Campana ubicado en la calle Combatientes de Malvinas 1616. Esperamos contar su grata presencia. CENA - SHOW A BENEFICIO del GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza Asociación Civil invita a la Cena - show anual, en el salón "El Portal", el viernes 11 de mayo a las 21 hs. Animan: DJ Fernando Mosqueira y Viento Norte. Menú: 1-Lasañas 2- Pollo relleno con papas 3-Postre helado 4-Brindis con torta. Los interesados pueden adquirir las tarjetas de lunes a viernes, de 14 a 18 hs. en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, tel. 421721, o a Elda 15592680, o Norma 15486532. v.29.4. CENA SHOW BAILE Y KARAOKE Sabado 7 - 21,30 Hs $ 200,00 El ballet Eluney te invita a la gran cena show bailable y karaoke, el 7 de abril a las 21,30 Hs en el Club Estrella del Este. Menu Fiambre Surtido - Pechuguitas de pollo a la pizza- postre, mas el baile, el show y el karaoke $ 200,00 Bailamos con Armonizando con ritmo. Entradas limitadas ya estan en venta en Jean Jaures 767, F M Simple , Rawson 327 de 9,00 a 12,00 Club Estrella del Este , Bailarines de Eluney. Imperdible en el año de las bodas de plata del Ballet. v.31.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Granb Baile Familiar, este sábado 31 de marzo, llega dos grandes en vivo "URIEL LOZANO" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 (Campana) y en 93.9 (Zárate Sarmiento 365). (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.31.3. FRASE DEL DIA Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla fuera. François de La Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.